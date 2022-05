"Sper ca performanţele din acest sezon să nu rămână un simplu episod izolat!"

Phoenix CSU Simona Halep a încheiat un sezon care va rămâne în istoria baschetului feminin constănţean. Echipa de la malul mării s-a calificat în Final Four-ul Cupei României şi a ocupat locul al patrulea în clasamentul final al Ligii Naţionale, obţinând astfel „undă verde” pentru cupele europene.Despre toate aceste performanţe, despre perspective, dar şi despre evenimentele organizate pe plan local pentru copii, am discutat cu preşedintele CS Phoenix, Cristian Mănăstireanu. Nu este constănţean, ci e venit pe litoral din altă parte a ţării, absolvent al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii „Ovidius”, însă iubeşte foarte mult baschetul şi are ambiţia de a demonstra că poate obţine rezultate mari chiar şi atunci când bugetul nu este unul tocmai competitiv.- Dle preşedinte, s-a terminat o stagiune în care echipa a obţinut rezultate la care nici cei mai optimişti suporteri nu ar fi visat. Constanţa e în cupele europene la baschet feminin! Cum a fost posibil aşa ceva, care e secretul succesului?- Da, aşa este, am avut un sezon de excepţie, în care, raportat la condiţiile existente, am obţinut maximum posibil. Şi nu puţin! Am fost în „careul de aşi” al Cupei României şi ne-am bătut de la egal la egal cu vicecampioana României, în finala mică a campionatului.Cel mai important pentru noi este însă faptul că, prin această performanţă, cea mai mare la nivel de senioare, nu numai că am pus Constanţa pe harta baschetului feminin din România, dar ne-am asigurat şi prezenţa în cupele europene în sezonul viitor, capitol de neimaginat până acum în toată istoria baschetului de la malul mării.Cum a fost posibilă această performanţă? Cu multă muncă, foarte multă muncă, mii de ore de antrenamente, cantonamente, deplasări. Am avut şansa de a avea în lot jucătoare de mare caracter, care au strâns din dinţi şi au evoluat cu aceeaşi ambiţie chiar şi atunci când situaţia financiară a clubului a fost mai delicată. Şi un manager de club, Maria Mănăstireanu, şi un staff tehnic condus de reputatul antrenor sârb Miroslav Popov, cărora vreau să le mulţumesc şi pe această cale pentru modul în care s-au implicat la echipă, din toate punctele de vedere.- Drumul spre performanţă este, de cele mai multe ori, unul anevoios, plin de obstacole, de piedici, iar Constanţa nu a făcut excepţie de la această „regulă”. Cum aţi reuşit să supravieţuiţi şi să mai obţineţi şi rezultate?- Să activezi în baschetul feminin românesc nu este deloc uşor. Nivelul valoric al campionatului a crescut foarte mult, cluburile de top au bugete consistente, este greu, la ora actuală, să emiţi pretenţii la podium. Şi vă dau un singur exemplu. Cel mai mare salariu încasat de o jucătoarea de-a noastră este de 2.000 de euro, de şase ori mai mic decât cel al uneia de la campioana României. Noi nu ne permitem să facem asemenea plăţi, cu bugetul avut la dispoziţie abia am reuşit să încheiem stagiunea fără datorii.În plus, baschetul feminin românesc mai are un specific. Pe piaţa transferurilor, sunt foarte puţine jucătoare autohtone, cotate la preţuri mari. Este o piaţă dirijată de câţiva impresari. Şi atunci, vrând-nevrând, trebuie să apelăm la jucătoare din străinătate.- Dar aveţi şi propria pepinieră!- Da, există, dar aici trebuie multă răbdare. Încă de la înfiinţare, am pus mare accent pe centrul de copii şi juniori. Avem grupe de copii, antrenori pricepuţi, însă e nevoie de timp pentru a scoate jucătoare care să se ridice la nivelul exigenţelor Ligii Naţionale. Sunt junioare care se anunţă de mare perspectivă, dar care, pe parcurs, din diverse motive, se pierd. Este aproape imposibil să creezi o echipă competitivă numai din jucătoare crescute în propria curte.Şi totuşi, şi tinerele jucătoare au obţinut o performanţă uriaşă, care poate a trecut neobservată. Ele au cucerit medaliile de aur la Campionatul Naţional Indoor U23 3x3, desfăşurat chiar la Sala Sporturilor din Constanţa. Au terminat competiţia pe primul loc, la capătul unui parcurs în care şi-au învins adversarele într-o manieră categorică, iar Eva Petrof a fost desemnată MVP-ul turneului. Alături de ea, au mai evoluat Andreea Mititelu (căpitan de echipă), Daiana Tănase, Teodora Dumitru şi Alexandra Robotin. Sunt nume de care, cu siguranţă, veţi mai auzi.- Aţi desfăşurat o serie de evenimente pentru copii. Vine lumea către baschet?- Da, copiii vin la sport, la baschet, iar aceasta este cea mai mare bucurie.Dincolo de medalii, de finale şi de bugete, este o satisfacţie imensă să vezi copiii lucrând pe grupe, organizat. Nu toţi vor ajunge jucători de baschet, însă, prin sport, vor deveni mai educaţi, mai responsabili, îi ajutăm să se dezvolte, să crească într-un mediu armonios, să comunice, să socializeze, să devină prieteni.Drept dovadă, avem terenurile pline la antrenamente, iar la evenimentele pe care le-am organizat, cu sprijinul Primăriei Constanţa, au participat cu entuziasm sute de copii, mulţi însoţiţi de părinţii sau bunicii lor. Au fost zile pline de sport, de baschet, de mişcare în aer liber, de dans, muzică şi voie bună.Iar una dintre cele mai mari dorinţe ale noastre este aceea de a avea propria sală de pregătire pentru copii. Momentan, ne desfăşurăm activitatea în spaţii închiriate, în şcoli sau la Complexul VIVO! Constanţa. Sper să vină clipa în care vom avea terenul nostru, sala noastră, să le oferim tot ce este mai bun copiilor.- Performanţele le-am trecut în revistă. Cum se întrezăreşte viitorul, ce perspectivă are echipa?- Fără a fi o provocare, sperăm ca rezultatul nostru fie privit drept un exemplu de reuşită prin voinţă, muncă şi ambiţie şi că el nu va rămâne izolat în istoria baschetului constănţean, şi aşa sărac în palmares, ci va fi urmat de alte performanţe cel puţin egale.Avem o colaborare excelentă cu Clubul Sportiv Universitar Simona Halep, cu directorul prof. univ. dr. George Stănculescu, şi am beneficiat şi de sprijinul administraţiei locale. Sperăm ca această susţinere să vină şi în anii care vor urma. Să vedem însă sub ce formă, cum se vor aşeza lucrurile, după înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Constanţa. Toată suflarea sportului constănţean este în aşteptare, să vedem cum vor fi secţiile, disciplinele, toată schema administrativă.Ne dorim mult să continuăm pe aceeaşi linie a performanţei, însă avem nevoie de susţinere. Am atras lângă noi şi agenţi economici, firme private, oameni iubitori ai baschetului, însă fără sprijinul administraţiei locale, asemenea performanţe sau unele chiar mai bune nu vor putea fi obţinute.- Un gând de final?- Nu puteam încheia acest interviu fără să fac o apreciere la adresa suporterilor noştri. Au fost doi ani de pandemie, în care am evoluat mai mult în deplasare, dar, cu toate acestea, i-am simţit, de la sute de kilometri depărtare, aproape de noi.Lor le dedicăm aceste performanţe, le mulţumim pentru încrederea acordată şi îi aşteptăm în continuare alături de noi. Le promitem că nu le vom înşela aşteptările!Foto: Academia Phoenix CSU Simona Halep