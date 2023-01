Tavi Popescu visează la un transfer în Premier League. „Sunt suficient de matur”

Cred că sunt suficient de matur. Pot să fac pasul, însă aştept să vină o ofertă şi să vedem. Eu mi-am pus de la început niște lucruri în minte şi cred că fix cum am gândit, aşa a fost. Când eram mic, ziceam «Lasă, că o să ajung la 18 ani să joc în Liga 1» și am jucat în Liga 1. Am zis că o să debutez la națională la 19-20 ani, am debutat la naţională. Până acum sunt în grafic”, a declarat Octavian Popescu.





În acest sezon de Liga 1, Octavian Popescu a bifat 20 de meciuri pentru FCSB, a marcat de două ori și a oferit 5 pase decisive. În total, pentru FCSB are 104 meciuri în toate competițiile, reușind 16 goluri și 18 pase de gol. Nu are niciun trofeu câștigat.





Octavian Popescu (20 ani) este cu gândul la un transfer în străinătate și spune în ce campionat ar vrea să joace.Extrema de la FCSB vorbește despre planurile de viitor și dezvăluie că și-ar dori un transfer în Anglia.„E cel mai frumos în Anglia. E incredibil! E cea mai tare atmosferă. Stadioane full, cum fac suporterii la goluri. La orice echipă din Anglia. Vreau să câștig campionatul și să plec cât mai repede în străinătate.