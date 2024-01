Tenis: Cel puţin, sunt în cărţile de istorie, a spus Medvedev după finala pierdută la Australian Open

Tenismanul rus Daniil Medvedev, învins în finala Openului Australiei de italianul Jannik Sinner în cinci seturi, duminică, la Melbourne, a afişat o atitudine zâmbitoare la finalul partidei maraton, afirmând că cel puţin este "în cărţile de istorie", relatează AFP, citată de Agerpres.







"După patru meciuri de cinci seturi în 15 zile, cel puţin am un record! Sunt în cărţile de istorie pentru ceva. Mâine (luni), nu voi face nimic, voi lua avionul, ceea ce nu-mi place deloc, iar după zbor, voi fi 'mort' timp de o săptămână.... Meciurile în cinci seturi sunt foarte dure pentru organism. Dar cel mai rău a fost în ziua meciului cu Hurkacz (în sferturi) şi în meciul cu Zverev (în semifinale). Ieri (sâmbătă), la antrenament m-am întrebat 'cum voi face să joc această finală, pentru a mă mişca cât mai mult'"?, a spus Zverev.







"Kinetoterapeutul meu a făcut o treabă excelentă pentru ca eu să fiu din nou pregătit să revin pe teren. La fiecare meci, după două seturi, a fost acelaşi lucru, energia mea a scăzut pentru că am dormit prost, am avut meciuri lungi. Este un pic şi greşeala mea, pentru că ar fi trebuit să câştig meciurile mai uşor", a adăugat el.







"Nu m-am gândit prea mult la finala din 2022, pierdută în faţa lui Rafael Nadal deşi îl conduceam cu 2-0, pentru că am încercat să las asta în urmă, dar cred că nu a funcţionat azi prea bine. Am făcut greşeli mari, el (Sinner) a început să joace din ce în ce mai bine, să-şi adapteze tactica, pentru că îi propusesem ceva diferit la începutul meciului, fiind foarte agresiv. Am fost un pic obosit, dar în alte meciuri, adversarii mei nu au profitat sau erau şi ei la fel de obosiţi. Jannik nu era obosit deloc, iar în setul cinci am încercat să fiu mândru de mine, să mă bat, să alerg. Mi-am spus că dacă nu-mi simt picioarele a doua zi, nu este grav, trebuie să dau totul până la ultimul punct, ceea ce am şi făcut", a mai precizat Medvedev.