Pod Agigea

1983: A fost inaugurat podul rutier de la Agigea, cu o lungime totală de 300 m, circulația desfășurându-se pe patru benzi. Lucrari pentru reabilitarea podului de la Agigea au fost incepute in urma cu trei ani, iar in acest interval au existat mai multe restrictii de circulatie.



,O data cu dezvoltarea portului si traficul rutier crescut au dus la aparitia unui proiect vital pentru Constanta si anume construirea unui nou pod rutier peste canal la Agigea. Rolul noului pod este acela de a prelua traficul greu de pe vechiul pod. Mai mult noul pod va lega A4 (autostrada de centura a Constantei) de autostrada Portului. Dupa ce o perioada lucrarile au fost sistate, recent acestea au fost reluate. Piesele componente ale podului sunt realizate intr-o hala din port.



Astfel ca, pe langa podul din 1983, vom circula pe cel mai mare pod hobanat din Romania avand o lungime de peste 1.5km si o inaltime in punctul maxim de 65m. De asemenea este primul pod din Romania la a carui constructie s-a folosit o macara plutitoare si beton autocompactant.

