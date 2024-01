6 motive pentru a folosi o oală sub presiune

Oala sub presiune ar trebui să să fie prezentă în fiecare bucătărie deoarece gătitul cu ajutorul acesteia îți oferă o serie de avantaje despre care vorbim imediat în rândurile care urmează.În cazul în care te gândești că oala sub presiune îți poate ridica anumite probleme în ceea ce privește siguranța, te anunțăm că nu ai de ce să îți faci griji deoarece dacă respecți instrucțiunile de utilizare și o folosești corect, nu te vei expune niciun fel riscului.Așadar, te invităm să descoperim împreună cele mai importante șase motive pentru care ai putea să iei în considerare să folosești o oală sub presiune atunci când gătești.1. Gătești mult mai rapidUnul dintre principalele beneficii ale folosirii unei oale sub presiune este acela că timpul de gătire se reduce substanțial. Studiile arată că în prepararea anumitor feluri de mâncare, timpul de gătire se poate reduce chiar și cu până la 70 %. Explicația este una foarte simplă și are legătură cu legile fizicii: pentru că oala este închisă și totul se gătește, așa cum îi spune numele, sub presiune, alimentele se vor prepara mult mai repede și vei obține o mâncare gustoasă și sănătoasă.2. Preparatele sunt sănătoasePentru că tot am pomenit mai sus despre mâncarea sănătoasă, acesta este un alt mare avantaj pe care îl aduce utilizarea unei oale sub presiune. Felurile de mâncare pe care le prepari cu ajutorul unui astfel de instrument vor fi mult mai sănătoase deoarece se gătesc pe baza aburului și, prin urmare, te poți bucura de o mâncare sigură și sănătoasă, atât în ceea ce privește legumele, cât și carnea de orice fel.3. Alimentele își păstrează vitaminele și nutriențiiAtunci când gătești folosind o oală sub presiune, vitaminele și nutrienții nu se pierd, ci dimpotrivă, toate sunt mai bine reținute din două motive. Unul este acela că timpul de gătire fiind mai redus, acest lucru ajută ca substanțele nutritive și vitaminele să nu se piardă deoarece cu cât timpul de gătire este mai îndelungat, cu atât acestea nu mai sunt atât de bine reținute. Cel de al doilea motiv este că în oala sub presiune se folosește mai puțină apă decât de obicei deoarece aceasta se închide etanș și apa nu se evaporă, acest lucru contribuind, de asemenea, la prepararea unor mâncăruri extrem de sănătoase și de hrănitoare.4. Economisești timpPentru că oala sub presiune gătește alimentele mult mai rapid decât alte instrumente care te ajută să gătești, acest lucru contribuie la economisirea timpului. Mai mult, faptul că nu este nevoie decât să adaugi alimentele și să setezi timpul de gătire, acesta este un alt beneficiu de care te poți bucura. Practic, oala gătește în locul tău, iar în acest timp tu poți face alte treburi casnice sau te poți bucura de timpul tău liber.5. Economisești baniSă nu uităm nici de partea financiară. Iar aici putem discuta despre două aspecte. Primul vizează faptul că achiziționarea unei oale sub presiune te poate ajuta să economisești bani deoarece cu ajutorul acestea poți prepara atât supe, feluri principale de mâncare, cât și deserturi, ceea ce înseamnă că oala sub presiune joacă rolul mai multor aparate electrocasnice. Iar un alt aspect pe care îl poți lua în considerare atunci când vorbim despre economisirea banilor este acela că timpul de gătire fiind redus, vei consuma mai puțin gaz sau curent electric.6. Faci curat mai ușor și mai repedeȘi curățenia este un factor de luat în considerare atunci când vine vorba despre gătit. În cazul în care te hotărăști să gătești cu ajutorul unei oale sub presiune, tot procesul va fi mult mai curat deoarece vei folosi un singur recipient pentru gătit și nu vei mai murdări aragazul și alte recipiente, cum ar fi oală obișnuită sau niște tigăi Tefal sau de la oricare alt brand. Mai mult, oala sub presiune este extrem de ușor de curățat, așa că împuști doi iepuri dintr-o lovitură.Spor la gătit!