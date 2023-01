Capitala New Delhi, cel mai poluat oraş din India în 2022

„Pe baza unei analize a datelor de monitorizare a calităţii, capitala New Delhi a fost cel mai poluat oraş în 2022, cu o concentraţie medie anuală de particule în suspensie PM 2,5 de 99,71 micrograme pe metru cub de aer. Cu toate acestea, nivelurile de PM 2,5 din New Delhi s-au îmbunătăţit cu peste 7 procente faţă de 2019”, mult însă sub nivelul dorit, potrivit raportului NCAP.



Programul NCAP al guvernului vizează reducerea poluării cu 20-30% până în 2024, comparativ cu nivelurile din 2017.





Capitala New Delhi a fost cel mai poluat oraş din India în 2022, potrivit ultimului raport realizat pe baza unei analize a datelor Comitetului Central de Control al Poluării, relatează joi Xinhua.Raportul a fost realizat de Programul Naţional pentru Aer Curat (NCAP) al Indiei, lansat în 2019 pentru a urmări progresele ţării în atingerea obiectivelor privind reducerea poluării.