Cum să-ți petreci timpul liber ca o vedetă

Oricât de mult îți place să lucrezi, la un moment dat trebuie să-ți faci timp pentru tine. Chiar dacă ai un program încărcat, sigur poți găsi câteva minute libere la finalul zilei. De asemenea, s-ar putea ca zilele de weekend să fie și acestea potrivite pentru activitățile tale preferate. La urma urmei, chiar și vedetele tale preferate au timp să se ocupe de ceea ce le face cu adevărat plăcere, fie că este sport , gătit sau alte activități. La o primă vedere pare că au mereu activități în program care le țin ocupate, însă în rândurile următoare vei vedea că lucrurile nu stau chiar așa. Iată cu ce își ocupă timpul liber câteva vedete de la noi dar și de peste Ocean.CălătoriiUna dintre cele mai comune activități pe care toată lumea le iubește sunt călătoriile. În timp ce majoritatea au de obicei parte de o vacanță pe an, vedetele tale preferate merg mai des în vacanțe. Dacă vrei să faci ca ele, ai putea să îți planifici mici escapade de weekend, care sigur te vor ajuta să îți încarci bateriile.Putem spune că Delia este una dintre vedetele care au văzut o mare parte din lume. De fiecare dată când are câteva zile la dispoziție, își pregătește bagajul și pleacă într-o nouă călătorie. Câteva alte vedete cu dor de ducă sunt Sofia Vengara, Bear Grylls, Angelina Jolie și Beyonce.GătitȘtim, nu sună ca un mod relaxant de a-ți petrece timpul liber. Totuși, există multe vedete în lume care stau la cratiță de fiecare dată când au ocazia. Dacă o urmărești pe rețelele de socializare, poate că ai văzut deja că soția lui John Legend este mare fană a bucătăriei. Chrissy Teigen gătește pentru cei dragi și se implică adesea în activități care îi încântă pe cei care îi savurează preparatele. A scris câteva cărți de bucate și chiar a lansat colecții de accesorii pentru bucătărie.O altă vedetă la care nu te-ai fi așteptat să gătească este Brooklyn Beckham, unul dintre fii celebrului fotbalist. Acesta împărtășește cu urmăritorii săi rețete pe care sigur ai vrea să le încerci. Nici tatăl său nu se lasă mai prejos, dar acest lucru nu este de mirare, mai ales că Gordon Ramsey este unul dintre cei mai buni prieteni ai săi.Colecții de obiecteUn alt mod bun de a-ți petrece timpul liber este în compania pasiunilor care îți fac cu adevărat plăcere. Vei fi surprins să afli că sunt multe vedete cărora le place să colecționeze lucruri.Spre exemplu, Angelina Jolie are o colecție impresionantă de cărți în ediție limitată și cuțite. Nu trebuie să colecționezi multe obiecte, dar uneori e plăcut să faci ceva ce îți aduce bucurie, acele momente sunt timp de calitate. Există și alte vedete care au o pasiune secretă similară - dacă te aștepți ca Mariah Carey să colecționeze pantofi, poate nu este la fel de evident că Tom Hanks iubește mașinile de scris. În același timp, Leonardo diCaprio este fan al figurinelor de acțiune și nu în ultimul rând, Demi Moore ar face orice pentru păpușile sale vintage. Așadar, nu este niciodată prea târziu să te apuci de colecționat.Producție de miereDacă tot am vorbit de gătit, ar fi cazul să amintim și de activitățile sale adiacente. Sigur nu te-ai fi așteptat ca una dintre cele mai mare senzații ale muzicii să își petreacă timpul în compania albinelor Este vorba despre Beyonce care a dezvăluit în cadrul unui interviu că are doi stupi acasă. Vedeta le acordă mare atenție celor 80000 de albine din colonie și are mereu acasă un borcan cu miere. Totul a început din necesitatea de a avea miere pentru familia sa, care suferă de alergii. Având în vedere că mierea are proprietăți de vindecare, a îmbinat utilul cu plăcutul și a rezultat această pasiune.Nu este niciodată prea târziu să încerci ceva nou. Totodată, de multe ori o pasiune te poate ajuta să te regăsești și să petreci timp plăcut, fie sigur, fie alături de cei dragi ție. Câteva minute pe zi îți aduc satisfacție și te încarcă de energie pozitivă. Dacă nu știi exact ce ți-ar plăcea să faci în timpul liber, vedetele sunt o sursă de inspirație în acest sens. În plus, prin activitățile lor îți demonstrează că nimeni nu este prea ocupat pentru a-și pune puțin timp deoparte pentru ceea ce contează cu adevărat.