Cutremure în Turcia şi Siria. Persoane în viaţă scoase de sub ruine, în pofida şanselor reduse de supravieţuire

Echipele de salvatori din Turcia au continuat miercuri, pentru a zecea zi, căutarea supravieţuitorilor după cutremurele devastatoare care au lovit regiunea, fiind raportate persoane scoase în viaţă de sub dărâmături, în pofida şanselor reduse, transmite agenţia DPA.Echipele se vor asigura că toate persoanele vor fi scoase de sub ruine înainte de a începe îndepărtarea resturilor, a declarat marţi seara preşedintele Recep Tayyip Erdogan, adăugând că aproape 20.000 de clădiri au fost distruse.O femeie de 42 de ani a fost scoasă în viaţă de sub dărâmături în provincia Kahramanmaras, miercuri dimineaţă, a relatat postul de stat TRT. Melike Imamoglu a stat îngropată sub moloz timp de 222 de ore, potrivit relatării. Salvarea ei nu a putut fi verificată independent, notează DPA.Doi fraţi, care au fost salvaţi marţi dimineaţa în Kahramanmaras, au povestit postului CNN Turk că au avut acces la pudră proteică pe care au dizolvat-o în propria urină şi au consumat-o.ReamintimDouă cutremure puternice au lovit Turcia şi Siria la primele ore ale zilei de 6 februarie, cele două seisme producându-se la doar câteva câteva ore distanţă.Autorităţile turce au raportat 35.418 de morţi doar în această ţară, totalul deceselor împreună cu cele din Siria ajungând la peste 40.000.