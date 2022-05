Florin Călinescu, diagnostic dur din partea medicilor. "Când afli așa ceva ți se înmoaie genunchii"

În urmă cu aproape trei ani, Florin Călinescu a fost diagnosticat cu cancer de piele. Din fericire, actorul a învins boala, iar în prezent se simte bine. Îndrăgitul om de televiziune a explicat într-un interviu cum a ajuns să primească un asemenea diagnostic crunt.



Totul a pornit de la un simplu consult. Pentru că îl jena ceva la nas, a mers la medicul specialist să afle cu ce se confruntă.



„Acum vreo câţiva ani am găsit o chestie ciudată la nas, m-am prezentat la doctor şi era o formă uşoară din zona oncologică. Poţi să fii Ioana d’Arc şi Hercule la un loc şi tot ţi se înmoaie puţin genunchii.







Nu cred că este cineva de pe planeta asta care să zică: Ce am?! Cancer?! Mişto! Să desfacem şampania!”, a declarat Florin Călinescu.



A urmat o perioadă plină de stres și griji. Nu s-a descurajat, însă și a apelat la microchirurgia Mohs, o tehnică revoluționară în tratarea unei astfel de boli, scrie Cancan.



„Nu mai treci prin teroarea aşteptării, 2-3 săptămâni, aşa afli pe loc rezultatele biopsiilor şi aşa poţi să afli pe loc şi că e bine.



Asta, psihic, te scuteşte de un chin şi de un calvar. E o poveste care nu te omoară, dar netratată îţi mănâncă tot ţesutul.



N-am o problemă… până la oncologic! Acolo intri într-un malaxor al destinului pe care nu-l doresc nimănui. cum sunt bine, dar vreun an de zile nu cred că ar fi fost plăcut să mă vadă cineva. În primul rând, timp de trei luni am avut nasul triplu, ziceai că m-am bătut cu Mayweather”, a mărturisit Florin Călinescu.

Florin Călinescu nu îşi mai doreşte să apară atât de des în spaţiul public, iar recent a explicat şi ce se află în spatele acestui fapt, potrivit Antena3.ro