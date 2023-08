Indicii despre un nou album al trupei The Rolling Stones, descoperite de fani într-un ziar local

A anunţat oare trupa The Rolling Stones lansarea unui nou album? Reprezentanţii formaţiei britanice au spus că nu comentează această informaţie, însă fanii grupului, care aşteaptă un nou LP de aproape două decenii, cred că ar putea primi în curând veşti bune în această privinţă, informează Reuters.Speranţele lor au crescut după ce o reclamă aparent nevinovată a apărut într-un mic ziar din Londra, care anunţă un nou magazin specializat în reparaţii ale obiectelor din sticlă, denumit „Hackney Diamonds”.Acea reclamă publicată în culori strălucitoare în Hackney Gazette precizează că magazinul a fost înfiinţat în 1962, acelaşi an în care s-a format şi trupa The Rolling Stones, şi că noul spaţiu comercial va fi inaugurat în luna septembrie.„Echipa noastră prietenoasă vă promite satisfacţie (Satisfaction). Când spuneţi că aveţi nevoie de ajutor (Gimme Shelter), noi vă vom repara ferestrele sparte (Shattered)”, precizează textul acestei reclame publicate în ediţia din 17 august a ziarului local, făcând trimiteri evidente la unele dintre cele mai cunoscute cântece din repertoriul trupei The Rolling Stones.Reclama îi direcţionează apoi pe cititori spre un site, unde utilizatorii sunt invitaţi să îşi înregistreze aspectele de care sunt interesaţi, iar pagina ce conţine termenii de confidenţialitate este semnată de casa de discuri cu care colaborează trupa britanică, Universal Music Group (UMG).