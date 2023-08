Zelenski respinge criticile occidentale în legătură cu distribuirea forţelor pe front

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins criticile occidentale în legătură cu distribuirea forţelor sale armate pe front în lupta împotriva trupelor ruse, informează joi DPA.„Ştie vreun expert câţi oameni, câţi ocupanţi sunt în est? Cam 200.000!”, a spus Zelenski la o conferinţă de presă miercuri la Kiev, în replică la un articol din The New York Times.Ziarul a citat oficiali militari americani şi occidentali care şi-au exprimat opinia că Kievul îşi concentrează prea puţine unităţi în sudul Ucrainei. De aceea înaintarea aşteptată spre Marea Azov este blocată, consideră aceştia, sfătuind Kievul să îşi schimbe tacticile.Potrivit liderului ucrainean, armata rusă abia aşteaptă ca Ucraina să neglijeze protecţia unor secţiuni ale frontului pentru a înainta imediat în est.„Nu vom renunţa la Harkov, Donbas, Pavlohrad sau Dnipro. Şi este un lucru bun”, a spus preşedintele.Actualul front din estul şi sudul Ucrainei este de aproximativ 800 km lungime. În plus, armata ucraineană trebuie să apere alte secţiuni ale graniţei cu Rusia, de exemplu lângă Harkov şi Sumî, şi păzeşte lunga graniţă cu Belarus, notează DPA.