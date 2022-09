Interviu Inna: „Nu cunosc rețeta succesului, dar vă spun ce m-a ajutat pe mine...”

Cred că sunt și puțin drăguță dacă mă uit în oglindă, dar așa sunt și multe colege de-ale mele. Probabil că am o stea în frunte, așa cum spune și bunica mea” - a mărturisit artista, într-un interviu la Radio România Actualități.







”Nu cunosc rețeta succesului, dar vă spun ce m-a ajutat pe mine: să am o echipă foarte mare, să fiu implicată în procesul de creație, să fiu tot timpul gata să schimb lucruri, să cânt muzica pe care la un moment dat în viață nici nu mi-am imaginat să o interpretez, să caut prin stiluri muzicale extrem de diferite și să imi găsesc pasiunea.



Aș fi fost gata să cânt, să muncesc și să călătoresc prin toată lumea chiar și dacă nu aș fi fost plătită pentru că făceam cu plăcere”, a mai spus artista.

Una dintre cele mai apreciate artiste ale momentului, Inna a dezvăluit felul în care își alege piesele, așa încât acestea să aibă succes internațional. ”Uneori mă întreb de ce am fost aleasă eu să am acest succes în străinătate. În România, am mulți colegi talentați care muncesc, poate mulți dintre ei muncesc mai mult decât mine. E fără explicație. Da, muncesc! La fel face și colega mea. Da, am o echipă! Dar are și colega mea, potrivit HotNews.ro