Meghan Markle şi-a lansat un brand de lifestyle

Meghan Markle, soţia prinţului Harry, a lansat joi un nou brand de lifestyle, denumit după reşedinţa californiană în care locuieşte cuplul, a confirmat pentru AFP un purtător de cuvânt al ducesei.







O pagină de Instagram şi un site cu denumirea "American Riviera Orchard" pot fi accesate de joi.







Lansarea acestui brand, ale cărei detalii nu sunt cunoscute, nu fusese anunţată.







Site-ul prezintă doar logo-ul noului brand, realizat cu un font asemănător unui scris de mână, în timp ce pe contul de Instagram, la story, un video ne arată o persoană punând flori într-o vază şi pe Meghan într-o bucătărie.







Descrierea contului de Instagram indică sobru: "by Meghan, The Duchess of Sussex". Unul dintre purtătorii săi de cuvânt a confirmat pentru AFP că ducesa a fost implicată în acest nou proiect, fără a oferi alte detalii.







Se aşteaptă ca brand-ul să fie o continuare a fostului ei blog de succes "The Tig", pe care actriţa americană l-a închis înainte de a se căsători cu ducele de Sussex, fiul cel mic al regelui Charles al III-lea.