Mihai Mărgineanu, oripilat de ce a văzut pe litoral. "Voi știți ce mai fac copiii voștri? Nu trebuie să-mi răspundeți mie..."

Am bătut Vama în lung si-n lat ca sa ma conving de un lucru: ori am îmbătrânit eu si nu-mi mai aduc aminte de nenorocirile prin care am trecut in "localitate" ... sau ... Lumea a coborât nivelul de calitate sub nivelul marii ?



Așa că, pentru voi astia de sunteti părinți și vă credeti deschisi la cap sau vă lăudați că ai voștri copii sunt cu gașca la mare ... mândri că s-au maturizat înainte de vreme .... am o întrebare la care nu trebuie să-mi răspundeti mie:



Bă, voi stiti ce mai fac copiii voștri ?



PS-poza este făcuta in noaptea cu pricina", spune artistul, pe pagina sa de Facebook.



sursa fotografiei: Mihai Mărgineanu Facebook

"Băi oamenilor ... pe lângă casta dulgherilor, a fierarilor betoniști și a groparilor de cimitir, era plin de liceeni! Fără părinți! Vama Veche este sufocată de shaorme și clătite, reggetoane și chill-uri cu bass sub 50 de Hz dar și de fetițe 14‑15‑16‑17 ani, fardate toate la fel și prezentându-și ticul verbal "gen" în mai toate propozițiile și după fiecare subiect, multe dintre ele fiind bete chioare (sauuu ... Doamne ferește!) călare pe barurile de la Semafor sau Mandala sau Molotov. (parcă există o lege cu alcoolul la minori?!)”, scrie artistul pe Facebook.Artistul s-a arătat uimit și de puterea financiară a minorilor, adresându-le o întrebare părinților:"Mi-am dat seama că nivelul de trăi al românului de rând a crescut. Altfel, cum mama dracu' poate un pusti de 17 ani să bea Jameson direct din sticlă??? Sau cum poate o puștoaică de 19 ani să vină la mare cu Mini-ul nou-nouț care costă cât 6 rinichi de-ai ei ? (...)