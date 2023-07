Poșta Română a livrat o scrisoare cu 76 de ani de întârziere. A schimbat destinele a doi îndrâgostiți

După 76 de ani, o scrisoare către o femeie din Viscri a ajuns în cele din urmă la destinație. Cu toate acestea, atât expeditorul, cât și destinatarul nu mai sunt în viață.



Poșta Română a reușit să realizeze această livrare incredibilă după aproape 8 decenii, notează Historia.ro.



„După ce tu îmi scrisesei că (....) vrea să se mute la tine, aș vrea să știu cum este de fapt. Nu mai avem voie să mai luăm nimic. Am sperat la îmbunătățire. Acum dintr-o dată iar un pas înapoi. Niciun om nu este bine informat. Chiar azi a spus fermierul că ar trebui să vii aici și să o aduci și pe nepoata.



Acum vreau să îţi povestesc ceva de aici. În ultimele zile a fost o caniculă cum nu a mai fost de mult timp. În ultima săptămână am recoltat grâu și ovăz. Am eliberat în 4 zile 22 de acri. Doi bărbați încărcau, alții doi descărcau. Fermierul tânăr conducea tractorul. Prin asta închei scrisoarea. Vă urez sănătate. Al tău soț și al vostru fiu de pe frontul îndepărtat", un pasaj din rândurile scrise.



Regretabil, aceste gânduri nu au ajuns niciodată la femeia care locuia în satul Viscri. Timp de mulți ani, ea a așteptat cu nerăbdare vești de la soțul ei, plecat pe front, sperând că se vor revedea într-o zi. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat. Bărbatul nu s-a mai întors în România. După eliberarea sa, el a rămas în străinătate, unde și-a reconstruit viața.



Despre femeia din Viscri, spun cunoscuții, nu l-a uitat niciodată pe soțul său şi nu s-a mai recăsătorit.

















foto: stiripesurse.ro