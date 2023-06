Pregătește-te pentru aventurile tale în aer liber! Cum învingi căldura în sezonul de vară?

Dacă ești pasionat de jogging vara, trebuie să aplici strategii pentru ca să învingi căldura și să-ți crești imunitatea. În acest sezon, zilele pot fi caniculare, iar asta înseamnă să ai un echipament adecvat de alergare, ce include: pantaloni scurți și tricou larg din materiale naturale, pantofi de alergare adecvați (care protejează picioarele și nu fac beșici la picioare).Vara este un moment frumos să faci mișcare, în aer liber. Chiar dacă este foarte cald, cei care iubesc sportul nu renunță la activitatea fizică. Cele mai indicate sporturi pe care să le practici vara, sunt: alergarea de anduranță, alpinismul, ciclismul, canotajul, înotul.Dacă temperaturile sunt ridicate, riscul de a transpira mai repede la efort intens crește, iar riscul de a face insolație poate să apară. Pentru a evita astfel de probleme trebuie aplicate câteva strategii pentru ca mișcarea să fie sănătoasă și în zilele mai călduroase.Dacă afară este puțin mai răcoare, atunci sportul este chiar recomandat. Este clar că starea se îmbunătățește la orice adiere de vară și mișcarea este o plăcere. În zilele când bate puțin vântul, motivația de a face sport și de a alerga apare imediat. Potrivit experților, alergatul oferă multe beneficii, cum ar fi de exemplu: întărește sistemul cardiovascular și cardiorespirator, menține sănătatea inimii, ajută la normalizarea tensiunii arteriale, la arderea caloriilor, la menținerea condiției fizice, consolidează densitatea oaselor, scade riscul de osteoporoză și altele.Vara, căldura poate fi învinsă dacă se poartă, care sunt răcoroase și ușoare. O decizie bună este să porți și o șapcă, prin care să-ți protejezi fața de soare. Indiferent ce activitate fizică faci, este clar că atunci când temperaturile cresc corpul reacționează, transpirația apare, ritmul cardiac crește și vasele de sânge se dilată.În zilele de vară trebuie folosită, cu SPF 30-50 pentru a proteja pielea de razele ultraviolete puternice ale soarelui. Pentru a evita canicula și a te feri de soare, poți alege să alergi dimineața, când este mai răcoare, pentru că soarele nu este atât de puternic ca la amiază. Ritmul de alergare trebuie să fie mai lent, să nu apară o stare intensă de oboseală și să poți evita eventualele accidentări – cum ar fi: întinderile, senzația de durere, suprasolicitarea, etc. După alergare trebuie respectată și perioada de recuperare.Un alt lucru bun ar fi să folosești anumite accesorii sportive care îți pot face experiența mult mai plăcută. Astfel de produse pot fi: ochelari de soare pentru alergare, centuri, suport de telefon, branțuri alergare, lanterne, mănuși tactile alergare, căști, bentițe, șepci, vizieră reglabilă, bidon sport pentru apă și multe altele. Astfel de produse se găsesc în magazinele online, care au și o mulțime de produse folosite în alte activități sportive (baschet, fotbal, tenis, baseball), cum ar fi: plasă de tenis, set coș de poartă de baschet, aparat de antrenament pentru tenis, poartă de fotbal cu plasă, etc.Vara este bine să fii activ, dar nu uita să petreci mai mult timp în locuri umbrite, unde îți poți menține o temperatură adecvată a corpului. Poți alerga în parc sau în zone în care sunt mulți copaci, cum ar fi în apropiere de o pădure.Pentru a învinge căldura în sezonul de vară trebuie să ai grijă deBaza exercițiilor fizice în orice anotimp al anului este hidratarea. Când ești activ fizic poți pierde mai multe lichide și nutrienți din corp și de aceea este important să te hidratezi și să-ți acoperi lipsa de minerale, de fier și magneziu. Alege să bei apă plată, ce are un conținut bogat în minerale, de potasiu, calciu, magneziu, sodiu și reziduu sec 1500. Evită apa carbogazoasă și apa foarte rece (care ar putea să-ți provoace un șoc termic). Pentru a-ți potoli setea poți bea apă cu lămâie, sau apă cu vitamine care îți oferă un plus de energie.Contează foarte mult și momentul zilei când decizi să faci sport. De exemplu, vara, este bine să faci mișcare dimineața și după-amiaza, pentru că nu este atât de cald precum între orele 11-14.