Ucraina acuză Israelul că are o poziţie clară prorusă

Ambasada Ucrainei în Israel a acuzat această ţară că are o poziţie clară prorusă în conflictul declanşat anul trecut prin invazia rusă în Ucraina şi l-a criticat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru refuzul acestuia de a furniza arme Kievului, relatează agenţia EFE.„În timp ce poporul ucrainean, inclusiv importanta sa comunitate ebraică, este însângerat sub atacul rachetelor ruseşti şi al dronelor iraniene, liderii israelieni consolidează activ relaţiile cu Federaţia Rusă. În realitate, pe teren, aşa-numita «neutralitate» a guvernului israelian este considerată de către Ucraina o poziţie clară prorusă”, indică un comunicat al misiunii diplomatice ucrainene.Aceste acuzaţii survin la mai puţin de o săptămână după ce prima doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, a efectuat o vizită în Israel, unde s-a întâlnit cu preşedintele Isaac Herzog şi a abordat chestiuni umanitare.De când Rusia a pornit campania militară în Ucraina, în februarie 2022, Israelul şi-a exprimat sprijinul faţă de integritatea teritorială a Ucrainei şi a trimis acestei ţări ajutoare umanitare, dar a refuzat să-i furnizeze armament, în pofida cererilor repetate ale preşedintelui Volodimir Zelenski.Prin acest refuz, Israelul caută să evite fricţiunile cu Rusia, de a cărei îngăduinţă are nevoie pentru a putea continua în Siria raidurile aeriene împotriva grupărilor iraniene sau aliate cu Iranul, principalul inamic al Israelului în regiune.