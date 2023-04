Presupusele documente secrete ajunse în mass media sugerează că în Ucraina au acţionat forţe britanice

După ce pe internet au început să circule presupuse documente secrete, au apărut tot mai multe afirmaţii conform cărora forţele speciale britanice au acţionat în Ucraina, consemnează agenţia DPA.Ministerul apărării de la Londra a avertizat însă că informaţiile secrete americane ajunse în mass media nu trebuie luate „ca atare”. Un purtător de cuvânt al instituţiei a scris pe Twitter că „scurgerile de presupuse informaţii secrete din SUA, despre care s-a relatat peste tot, au dovedit un nivel ridicat de inexactitate. Cititorii trebuie să fie precauţi faţă de preluarea ca atare a afirmaţiilor care ar putea răspândi dezinformare”.Presa - inclusiv radioteleviziunea BBC sau ziarul The Guardian - a publicat materiale conform cărora un document datat 23 martie arată că în Ucraina au fost desfăşuraţi circa 50 de militari din forţele speciale ale Regatului Unit, alături de alte efective occidentale similare.Documentul nu precizează unde se află forţele respective sau cum acţionează.Chris Meager, purtător de cuvânt al Departamentului Apărării SUA, a cerut de asemenea prudenţă la „promovarea sau amplificarea oricărui astfel de document”, adăugând că „se pare că imaginile au fost trucate”.Potrivit presei americane, este posibil ca documentele să fi fost publicate iniţial într-un grup de discuţii de pe platforma de mesagerie Discord, populară în rândul amatorilor de jocuri video. După câteva săptămâni în care au trecut neobservate în afara mediului respectiv, mesajele au început să circule la scară mai mare în reţelele sociale.XXXSerbia, singura ţară din Europa care a refuzat să adopte sancţiuni împotriva Rusiei pentru invazia din Ucraina, a acceptat să trimită arme Kievului sau deja le-a trimis, relevă un document clasificat al Pentagonului, potrivit Reuters.Documentul, un rezumat al răspunsurilor guvernelor europene la solicitările Ucrainei de instruire militară şi „ajutor letal” sau arme, se numără printre zecile de documente clasificate postate online în ultimele săptămâni, în ceea ce ar putea fi cea mai mare scurgere de informaţii secrete americane din ultimii ani.Intitulat „Răspunsul Europei la conflictul în desfăşurare dintre Rusia şi Ucraina”, documentul listează, sub formă de tabel, poziţiile adoptate de 38 de guverne europene în privinţa răspunsului la solicitările Ucrainei de asistenţă militară.Tabelul arată că Serbia a refuzat să ofere instruire forţelor ucrainene, dar s-a angajat să trimită ajutor letal sau deja a făcut acest lucru. Documentul mai menţionează că Serbia are voinţa politică şi capacitatea militară de a oferi arme Ucrainei în viitor.