Se modifică vârsta minimă obligatorie pentru obținerea permiselor pentru anumite categorii

Codul Rutier se modifică din nou. Preşedintele interimar al Senatului, liberala Alina Gorghiu, a anunţat recent că a fost votat în Parlament un proiect de lege iniţiat de mai mulţi parlamentari liberali prin care scade vârsta minimă de obţinere a permiselor de conducere pentru categoriile C, CE de la 21 de ani la 18 ani, şi de la 24 ani la 21 ani pentru categoriile D, DE.







„Partidul Naţional Liberal are soluţia pentru combaterea deficitului de forţă de muncă al conducătorilor profesionişti din România. Am scăzut vârsta minimă de obţinere a permiselor de conducere pentru categoriile C, CE si D, DE. Legea a fost aprobată astăzi de către Parlament prin proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Noile modificări oferă cadrul legal necesar reducerii vârstei minime de obţinere a unui permis de conducere pentru categoria C, CE, de la 21 de ani la 18 ani, respectiv de la 24 ani la 21 ani pentru categoriile D, DE, titularilor unui permis de conducere categoria B cu condiţia obţinerii unui (CCP)”, transmitea senatoarea Alina Gorghiu.







Preşedintele interimar al Senatului a explicată că propunerea a venit ca un ajutor pentru industria Transporturilor Rutiere din România, care traversează de mulţi ani o criză a conducătorilor auto profesionişti.







Parlamentarii au votat în decembrie un proiect de lege depus de PNL prin care se modifică Codul Rutier. Modificarea vizează vârsta minimă obligatorie pentru obținerea permiselor pentru anumite categorii, șpotriit RomâniaTV