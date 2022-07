Țeapa pe care și-o iau turiștii români pe litoralul din Bulgaria

Una dintre primele țepe ar fi aceea că lifturile se blochează între etaje, iar ușile lor nu se închid așa cum ar trebui. Camerele sunt la fel de învechite precum ascensoarele și nu au nici măcar săpun sau gel de duș. Nici uscătoarele de rufe nu sunt în cea mai bună formă, după cum multe dintre ele sunt ruginite, precizează sursa citată.

Bulgaria este de mulți ani una dintre destinațiile preferate de românii care vor să mai încerce și altceva în afară de litoralul românesc, dar care nu sunt dispuși să cheltuiască prea mult pentru transportul către locația de vacanță, potrivit Antena3.ro



Totuși, față de alți ani, mulți români au constat că acum Bulgaria nu mai este o destinație la fel de prietenoasă. Încă d-e la vamă, turiștii români constată că în unele cazuri durează și jumătate de oră până să își primească înapoi actele. După acest pas, urmează un drum aproape pustiu de parcurs, care i-ar putea solicita mai mult pe unii dintre șoferi. În plus, polițiștii bulgari sunt la tot pasul cu radarul sau controlul vignietei.După ce ajung în sfârșit la cazare, turiștii vor constata că prețurile nu sunt neapărat mari pentru „stelele” pe care le are locația, însă, în unele cazuri, și condițiile vor lăsa de dorit. În plus, multe hoteluri percep și o taxă de parcare care trebuie achitată la finalul sejurului, scrie Cancan.În principiu, un hotel de patru stele ar trebui să ne ofere condiții, confort și un nivel mai sofisticat decât stațiunile din România. Totuși, turiștii care au ales Bulgaria în acest an, susțin că adevărul ar fi cu totul altul.