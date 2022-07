Marinarii români au făcut escală în portul Burgas din Bulgaria

Navele militare ale Forțelor Navale Române, participante la exercițiul multinațional „Breeze 22”, au acostat în portul Burgas, Bulgaria, unde are loc prima etapă a exercițiului și se desfășoară ședința de planificare pentru stabilirea modului de acțiune pe mare. Reamintim că Forțele Navale Române participă cu trei nave militare, în perioada 14-25 iulie, la exercițiul multinațional „Breeze 22”, organizat și condus de Forțele Navale ale Bulgariei, care se va desfășura în apele teritoriale ale Bulgariei, în apele internaționale ale Mării Negre și în portul Burgas. Fregata „Regele Ferdinand” și dragorul maritim „Locotenent Lupu Dinescu” au plecat miercuri, 13 iulie, din portul militar Constanța, iar nava purtătoare de rachete „Zborul” a plecat joi, 14 iulie, din portul militar Mangalia spre portul Burgas, unde are loc prima etapă a exercițiului și se desfășoară ședința de planificare pentru stabilirea modului de acțiune pe mare.La ediția din acest an a exercițiului „Breeze 22” participă capabilități navale și aeriene, precum și ofițeri de stat major din Albania, Belgia, Franța, Georgia, Grecia, Italia, Letonia, Polonia, Turcia și Statele Unite ale Americii.