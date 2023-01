Un portcontainer a blocat portul Gioia Tauro din Italia

În dimineața zilei de 9 ianuarie 2023, în timpul manevrei de intrare în portul Gioia Tauro din Italia, nava portcontainer „MSC Elaine” a scăpat de sub control și a eșuat pe capătul sudic al digului, blocând traficul portuar. Mai multe remorchere au fost trimise de autoritatea portuară pentru a ajuta la dezeșuarea vasului. „MSC Elaine” este o navă de mare dimensiune. Are lungimea de 339,62 metri, lățimea de 45,67 metri și capacitatea 8.500 TEU, respectiv 98.968 tdw. A fost construită în 2009 și este înmatriculată sub pavilion Panama.