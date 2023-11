Zeci de victime după ce armata israeliană a bombardat tabăra de refugiaţi de la Jabaliya

Bombardarea de către armata israeliană a celei mai mari tabere de refugiaţi din Fâşia Gaza, pentru a elimina un lider al grupării islamiste palestiniene Hamas, s-a soldat cu zeci de morţi şi sute de răniţi, în ciuda apelurilor de a cruţa civilii.Potrivit Ministerului Sănătăţii al guvernului Hamas, care controlează Gaza din 2007, bombardamentul de marţi asupra taberei Jabaliya (116.000 de refugiaţi), din nordul teritoriului a făcut peste 50 de morţi şi sute de răniţi. Armata israeliană a confirmat acest bombardament, precizând că l-a vizat cu succes pe Ibrahim Biari, prezentat drept unul dintre responsabilii atacului brutal din 7 octombrie al Hamas împotriva Israelului, şi care se afla într-un complex vast de tuneluri subterane de unde conducea operaţiunile.Arabia Saudită a condamnat miercuri în cei mai fermi termeni posibil bombardamentul asupra taberei Jabaliya, care a ucis şi rănit un număr mare de civili nevinovaţi. Qatarul, implicat în încercările de a rezolva criza ostaticilor deţinuţi de Hamas, a condamnat un nou masacru şi a avertizat împotriva operaţiunilor care ar putea submina eforturile de mediere. Marţi seară, Bolivia a anunţat ruperea relaţiilor diplomatice cu Israelul, pentru a denunţa ofensiva sa disproporţionată, potrivit La Paz. La rândul lor, Chile şi Columbia au anunţat că îşi vor rechema ambasadorii de la Tel Aviv.Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, va reveni vineri în Israel pentru a se întâlni cu reprezentanţii guvernului local, a indicat marţi purtătorul de cuvânt al cabinetului său, Matthew Miller. Şeful diplomaţiei americane va face apoi alte opriri în regiune, a adăugat purtătorul de cuvânt, fără a preciza următoarele destinaţii sau datele acestui nou turneu, care are loc la doar două săptămâni după precedenta deplasare în regiune a secretarului de stat american. Blinken a călătorit în Israel pe 11 octombrie pentru a discuta cu guvernul premierului Benjamin Netanyahu caracteristicile ajutorului acordat de SUA statului Israel pentru ca acesta să poată înfrunta gruparea islamistă palestiniană Hamas în cel mai recent conflict din Gaza.Qatarul a mediat un acord între Egipt, Israel şi Hamas, în coordonare cu SUA, care să permită ieşirea deţinătorilor de paşapoarte străine şi a unor răniţi în stare critică din Fâşia Gaza aflată sub asediu, a declarat miercuri pentru Reuters o sursă la curent cu înţelegerea.Acordul ar permite evacuarea prin punctul de trecere de la Rafah, dintre Egipt şi Gaza, deşi nu se ştie cât timp acesta va rămâne deschis, a adăugat sursa.„Un prim grup de persoane deţinătoare de paşapoarte străine va traversa terminalul de la Rafah spre Egipt miercuri”, a declarat pentru AFP un responsabil al autorităţilor de la acest post de frontieră, vorbind sub protecţia anonimatului.Un responsabil din cadrul Biroului Înaltului Comisar al ONU pentru drepturile omului şi-a anunţat marţi demisia din cauza răspunsului acestei organizaţii la situaţia din Fâşia Gaza, pe care a descris-o ca fiind un caz de genocid de manual, transmite dpa.Craig Mokhiber, director în cadrul Biroului din New York al Înaltului Comisar al ONU pentru drepturile omului, şi-a anunţat demisia printr-o scrisoare distribuită public marţi, la peste trei săptămâni de conflict între Israel şi Hamas.