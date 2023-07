10 minorități naționale au urcat pe scena Festivalului Multietnic „Mozaic Dobrogean”

În weekendul pe care tocmai l-am încheiat, la Techirghiol a avut loc cel de-al treilea proiect cultural al verii, Festivalul Multietnic „Mozaic Dobrogean”, realizat în parteneriat de Uniunea Democrată Turcă din România și Primăria Techirghiol.Festivalul a debutat vineri, 28 iulie 2023, pe faleza din Techirghiol cu o paradă a costumelor minorităților etnice participante. Au urcat pe scena Festivalului Multietnic „Mozaic Dobrogean” ansambluri folclorice reprezentând 10 minorități naționale.Uniunea Democrată Turcă din România a fost reprezentată la festival de ansamblurile folclorice „Șirinler” și „Fidanlar” care au susținut programe de dansuri tradiționale turcești din zona Mării Negre. În prima seară a festivalului, președintele UDTR, dl. Fedbi Osman, a primit din partea coordonatorului grupului „Yafem” din Yalova (Turcia), Özer Koyuncu, o plachetă în semn de gratitudine pentru promovarea culturii turce.La eveniment au mai luat parte: secretarul general al UDTR, prof. Ervin Ibraim, președinta Comisiei de cultură a UDTR, Serin Türkoğlu, președinta Sucursalei UDTR Constanța, Nazigher Mustafa, președintele Sucursalei UDTR Valu lui Traian, Șefchet Tefic, prof. Melek Osman, coordonator Patrimoniu Etno-Cultural şi Seriha Menseit, responsabil de proiect din partea UDTR. Festivalul Multietnic „Mozaic Dobrogean” s-a desfășurat în prezența subprefecților Șenol Ali și Timur Memet, a primarului oraşului Techirghiol, Iulian Soceanu, precum şi a Consulului Republicii Turcia la Constanța, Ayca Doluküp. Teatrul de Vară „Jean Constantin” a fost neîncăpător în cele două seri ale festivalului pentru sutele de spectatori care au urmărit cântece și dansuri populare prezentate de grupurile: „Sânziene dobrogene” (Negru Vodă), Vanghilizmo Group (Comunitatea Aromânilor din Românilor-Mihail Kogălniceanu), „Elpis” (Uniunea Elenă din România- Constanța), „Șirinler” și „Fidanlar” (Uniunea Democrată Turcă din România), „Can Renkler” (Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România), „Katiușa”, „Juraveli”, „Reabinușka” (Comunitatea Rușilor- Lipoveni din România), „Allegria” (RO AS IT), „Rapsodia Romani” (Asociația Speranță și Încredere-Constanța), Hayakaghak (Uniunea Armenilor din România-Gherla), „Sfitilina” (Comunitatea Bulgară din România-Vișna, județul Tulcea), „Juravka” (Uniunea Ucrainenilor din România-Tulcea), Camelia Popescu (Uniunea Polonezilor din România), „Mugurelul” (Cernavodă), „Tekir” (Techirghiol) și YAFEM (Yalova-Turcia). „Felicitări organizatorilor, Primăria Techirghiol şi UDTR, pentru iniţiativa de a reuni, în premieră, la Techirghiol reprezentanţi ai minorităţilor naţionale din mai multe zone ale ţării! Edilii oraşului au înţeles ce rol important are componenta etnică în cadrul comunităţii locale şi mai mult decât atât, că aceasta îmbogăţeşte prin valorile sale identitare zestrea culturală a localităţii”, au transmis organizatorii.