Artă cu bani puțini într-o clădire șubredă. Teatrul "Oleg Danovski" va fi reabilitat!

Potrivit directorului TNOBD, Daniela Vlădescu, aceste lucrări sunt absolut necesare, din cauza degradării clădirii. „Reabilitarea clădirii este foarte importantă, pentru că teatrul nostru îndeplineşte toate cerinţele pentru toate genurile de spectacol, şi concert muzical, şi spectacol muzical-coregrafic. Noi suntem formaţi din trei instituţii distincte: opera, baletul, filarmonica şi nu ne-am oprit niciodată din a promova aceste genuri şi a le dezvolta. Facem şi operetă, musical, spectacole muzicale pentru copii, dar şi spectacole de divertisment muzical, coregrafic. Putem oferi multe, dar din pricina lipsei de fonduri şi artişti, este destul de greu.



Teatrul cade pe noi, deci este un lucru bun ce se va face. După ce se va decide data la care vor începe lucrările, va trebui să ne gândim serios unde ne mutăm, unde ne ducem toate lucrurile, pentru că trebuie să golim clădirea şi a goli o instituţie care are lucruri din patru teatre, pentru că au rămas şi de la Dramă obiecte neluate de ei, nu este uşor”, a declarat managerul, pentru „Cuget Liber”.











Aşa cum am menţionat mai sus, clădirea a început să se şubrezească, asemeni unui bătrân de o sută de ani, care, la o aşa vârstă, nu are cum să mai fie vioi, aşa cum era în tinereţe. Atât la intrarea principală, pe unde vin spectatorii, cât şi la cea pe unde intră angajaţii, clădirea dă semne de bătrâneţe. Pe partea cu parcul se poate vedea cu ochiul liber o bucată mare de tencuială căzută. „Noi am reparat porţiunea respectivă, am pus metal, să îmbrace grinzile, dar de la furtunile din toamnă sunt infiltraţii, pentru că toată tubulatura este veche şi spartă. Deci, teatrul nu se poate repara. Teatrul trebuie reabilitat. După închidere vom apela la alte instituţii să ne ajute, pentru a ne juca spectacolele, la Casa de Cultură, la Centrul «Jean Constantin», la Teatrul «Căluţul de Mare». Vom vedea”, a completat directorul TNOBD.



Deficit mare de personal. Baletul, cel mai afectat



Întrebată despre ultima reabilitare, din perioada anilor 2005-2006, când teatrul chiar a fost închis pentru lucrările care se derulau, se pare că acestea au constat doar în schimbarea podelei de pe scenă. „Au mai dat cu bidineaua pe oglinda de scenă şi s-au schimbat scaunele cu altele care sunt deja distruse”, a subliniat Daniela Vlădescu.











În afară de reabilitare, care va fi făcută cu sprijinul Primăriei Constanţa, renumita instituţie de cultură se mai confruntă şi cu alte probleme. Una dintre acestea se referă la deficitul mare de personal. „Avem posturile tăiate din 2010. Cu ani în urmă eram 240 de angajaţi, acum suntem 139 angajaţi (balet, cor, orchestră, solişti vocali, producţie, tehnic), dar cel mai rău stăm la balet. De anul trecut, în urma ordonanţelor de urgenţă, noi nu am mai avut bani să plătim colaboratorii, care şi-aşa erau puţini, aşa că am rămas doar cu 12 balerini. Avem, în continuare, spectacole foarte frumoase, dar făcute doar cu oamenii noştri, pentru că nu avem bani de colaboratori. Suntem conştienţi, însă, că publicul nostru merită să vadă ce înseamnă o personalitate naţională, mondială, dar noi nu ne permitem să îi aducem. Îi punem pe soliştii noştri să cânte, dar ei nu pot munci la nesfârşit”, a mai spus managerul.





Din păcate, se pare că banii care vin de la Ministerul Culturii sunt prea puţini, în condiţiile în care, în alte oraşe ale ţării, alte teatre fac premiere cu nişte sume fabuloase, iar aici situaţia este cu totul alta. Chiar şi aşa, artiştii aduc bucurie în sufletul spectatorilor şi fac nişte spectacole extraordinare, aplaudate intens de public. În ciuda condiţiilor austere, făcând economii şi punând bănuţ peste bănuţ, beneficiind de unele sponsorizări, Teatrul „Oleg Danovski” va scoate în toamnă premiera spectacolului „Faust”, care suntem convinşi că va fi excepţională, ca de altfel toate spectacolele din repertoriu.





Vestea bună este că Primăria Constanța a eliberat, de curând, autorizația de construire pentru reabilitarea și modernizarea Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. Aşa că, după Teatrul de Stat Constanţa şi Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, iată că le-a venit şi lor rândul să beneficieze de o clădire modernă, în care să îşi poată susţine frumoasele spectacole de operă, balet şi filarmonică. Autorizația de construire nr. 322, care vizează reabilitarea și dotarea teatrului cu sediul pe strada Mircea cel Bătrân nr. 97, este valabilă doi ani. Reamintim că, în urmă cu aproximativ doi ani, administrația locală a atribuit contractul pentru elaborarea documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea și dotarea Teatrului Național de Operă și Balet «Oleg Danovski» firmei „Studio Art Construct”. Mai mult decât atât, potrivit municipalităţii, între timp, şi parcul va fi reabilitat, aici urmând a fi realizate o serie de lucrări complexe ce presupun revitalizarea și refacerea fondului dendrologic și a spațiilor verzi, reabilitarea aleilor, a instalațiilor și a rețelelor de iluminat public și monumental, amenajarea unui loc de joacă modern.Revenind, însă, la Teatrul „Oleg Danovski”, trebuie precizat că această reabilitare vine după mai bine de o sută de ani de la construirea clădirii. Despre aceasta se ştie că, iniţial, a avut o cu totul altă destinaţie, fiind, pe vremuri, sala de festivități a actualului Colegiu Naţional „Mircea cel Bătrân”, devenind teatru abia după anii '50. De atunci, zeci de ani la rând, bătrâna clădire a găzduit mii şi mii de spectacole pentru toate gusturile, toate la fel de captivante şi frumoase. Din păcate, trecerea timpului şi-a pus din plin amprenta asupra veteranei clădiri.