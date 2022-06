BUN CART ÎNAINTE primei promoții de absolvenți de după reînființarea Colegiului Militar "Alexandru Ioan Cuza"!

Festivitatea din portul militar a fost precedată, în data de 31 mai, de înaintarea la gradul onorific de elevi absolvenți, la finalul căreia una dintre cele 23 de fete absolvente ale clasei a XII-a, Denisa Stanciuc, descria cei patru ani drept „o călătorie lungă, dar frumoasă, plină cu experiențe de neuitat, experiențe care m-au format în pregătirea mea ca viitor ofițer al Armatei române, căci viața de elev militar nu presupune doar disciplină, ci și dorința de a înfrunta fiecare moment dificil și cea de a nu te lăsa descurajat de eșec. Am învățat că drumurile grele clădesc oameni puternici, fiindcă, pentru reușită, nu există limite! Am mai învățat ce înseamnă să faci parte din echipă, să îi fii alături celui care are nevoie, să-l asculți, să vă susțineți reciproc, pentru că doar împreună am reușit să ieșim învingători din marea luptă cu încercările vieții! Timpul a trecut, am avut parte de valuri învolburate, dar am navigat și pe mare lină, liniștitoare. Nu o să uit încurajarea domnilor profesori, acea bătaie pe umăr, acel «Totul o să fie bine!», nu o să uit sprijinul cadrelor militare, fiecare sfat, fiecare lecție învățată! O să-mi reamintesc cu drag de prima zi, acei ochi ce căutau zări necunoscute. Acum, gradul de absolvent îmi este așezat pe umăr și mă cuprinde un fior atunci când mă gândesc că o vom lua pe drumuri separate, dragii mei colegi!





Călători prin lume, am speranța că ne vom reîntâlni, că ne vom aduce aminte cu drag de toate momentele petrecute împreună!



În încheiere, doresc să le mulțumesc atât cadrelor militare, cât și celor didactice, pentru că mi-au fost alături, chiar și în momentele în care, poate, nu am fost cea mai bună versiune a mea și, nu în ultimul rând, pentru că au îndrumat o generație spre reușită!





Dragi colegi, vă mulțumesc pentru fiecare îmbrățișare sinceră, pentru că mi-ați dat ocazia să fac parte din familie. Nu uitați: chiar și după cele mai cumplite furtuni, soarele nu va înceta să strălucească în măiestria lui!”.



Am participat, joi, 9 iunie, începând cu ora 9.45, în portul militar constănțean, pe pontonul dintre navele militare „Regele Ferdinand” și „Regina Maria”, la festivitatea de absolvire a studiilor liceale militare a primei promoții care a parcurs toți cei patru ani de studiu în cadrul acestei instituții, de la reînființarea Colegiului Național Militar „Alexandru Ioan Cuza”, dar pentru că emoțiile și tensiunea sunt greu de descris în cuvinte, am preferat să vă oferim cât mai multe imagini de la festivitate.





Alături de cei 99 de absolvenți ai clasei a XII-a (23 de fete și 76 băieți) s-au aflat toți ceilalți elevi din anii de studiu anteriori.





Au fost recompensați cu premii speciale și de excelență elevii din fiecare an de studiu, care au obținut cea mai mare medie anuală, respectiv Alexandru Anton Farcaș (clasa a IX-a), Adrian Alexandru Buturugă (a X-a), Maximilian Cautiș (a XI-a) și Nicoleta Puțintică (a XII-a). De asemenea, au fost premiați și elevii cu rezultate meritorii la olimpiadele naționale.





Elevul plutonier adjutant Răzvan Gabriel Patriche, care a obținut media generală 9,88 în cei patru ani de studiu, a fost declarat șef de promoție și i s-a conferit Emblema de merit „Știința Militară” clasa a III-a.











Alături de tinerii absolvenți, au fost prezenți la festivitate locțiitorul șefului Statului Major al Forțelor Navale, contraamiral de flotilă Cornel-Eugen Cojocaru, reprezentanți ai Statului Major al Apărării și ai Statului Major al Forțelor Navale, comandanți de mari unități și de unități, personalități de la nivel local și județean, cadre didactice, părinți și rude ale elevilor.







A intrat cu prima medie în clasa a IX-a și a terminat șef de promoție



În discursul său, șeful de promoție Răzvan Gabriel Patriche, a cărui medie de absolvire a fost 9,88, a ținut să mulțumească tuturor profesorilor și cadrelor militare, sub a căror îndrumare copiii confuzi care pășeau acum patru ani în Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” din Constanța s-au maturizat și au devenit mândri absolvenți purtători ai uniformei militare. „Fără implicarea și înțelegerea dvs. nu am fi ajuns să trăim astăzi aceste clipe extrem de importante pentru viitorul nostru, căliți pentru a înfrunta orice val și furtună a vieții”.





La finalul ceremoniei, extenuat de emoțiile cărora a trebuit să le facă față, mai ales că a fost „vedeta” festivității, fiind rechemat în repetate rânduri în fața tribunei oficiale pentru a i se recunoaște public meritele, inclusiv prin conferirea Emblemei de merit „Știința Militară” clasa a III-a, Răzvan Patriche a declarat pentru „Cuget Liber” că-și dorește să urmeze mai departe cursurile unei academii tehnice. „Nu sunt sigur dacă Academia Navală «Mircea cel Bătrân» sau Academia Militară, dar visul meu este să ajung inginer. Nu sunt sigur de ramura pe care o voi alege, chiar dacă poate părea în ceasul al 12-lea”, afirma Răzvan. Întrebat dacă a regretat vreun moment alegerea făcută, șeful de promoție, originar din Galați, ne-a răspuns cu un NU categoric. „În momentele în care mă gândeam la cei de acasă, la părinți, îi aveam alături pe colegi, stăteam cu toții de vorbă și uitam de tristețe”, a spus cel care acum patru ani intra cu prima medie la reînființatul colegiu militar constănțean.







Istoria unei reînființări





La data de 1.09.1998, Liceul Militar de Marină „Alexandru Ioan Cuza” a fost desființat în baza Ordinului Ministrului M19/16.03.1998, iar peste două decenii, în anul 2018, în baza Ordinului Ministrului Apărării Naționale MS52/02.04.2018, începând cu data de 15 aprilie 2018 se înființa Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza”, cu sediul în garnizoana Constanța. Acesta prelua tradițiile Liceului Militar „Alexandru Ioan Cuza”, continuatorul Școlii Copiilor de Marină de la Țiglina, înființată prin Înaltul Decret nr. 2408 din anul 1881, în conformitate cu art. 3 din ordin. Reînființarea Colegiului Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” în garnizoana Constanța reface tradiția de aproape 14 decenii a învățământului liceal militar, începând cu anul școlar 2018-2019. Primul an după reînființare a avut în vedere creșterea calității actului educațional, atragerea unor cadre didactice cu performanțe în pregătirea, organizarea unor activități extracurriculare, participarea la activități de pregătire militară și activități specifice la bordul navei-școală „Mircea”. Conducerea Colegiului Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” a fost asigurată de comandor dr. ing. Iancu Ciocioi (2018-2019), fost absolvent al liceului (promoția 1986), iar mai apoi de comandor dr. ing. Gabriel-Iulian Tănase (din 2019-până în prezent), la rândul său fost absolvent al liceului (promoția 1991). Locțiitorul comandantului este comandor Cornel Marius Abagiu, începând cu anul 2019 (promoția 1992 a liceului). Funcția de director adjunct a fost ocupată de prof. Iuliana Negreț în perioada 2018-2020, iar din 2020 de prof. dr. Adrian Ilie.











De ce a fost aleasă denumirea onorifică „Încoronarea de la Alba Iulia – 100”



În discursul său, prof. dr. Adrian Ilie, directorul adjunct al Colegiului Militar constănțean, a afirmat că aceasta este cea de-a 85-a promoție de cadeți marinari. Promoția de absolvenți 2018-2022, ce poartă numele Încoronarea de la Alba Iulia – 100, constituie un arc peste timp de la Mihai Viteazul la Ferdinand I Întregitorul. „Alegerea acestui nume pentru promoția de față nu este întâmplătoare, anul acesta împlinindu-se 100 de ani de la încoronarea MS Regelui Ferdinand I și a MS Reginei Maria, monarhul împodobindu-și fruntea cu Coroana de oțel în catedrala din capitala Marii Uniri, ca suverani ai României Mari (la 15 octombrie 1922)”, a explicat directorul adjunct.





De asemenea, același director adjunct, civil, a reliefat valorile acestor generații. „Corpul profesoral a depus toate eforturile pentru pregătirea elevilor, motivându-i pentru examenele ce vor urma, dar și pentru viață. Cadeții, îndrumați de dascălii lor, au participat la competiții județene, naționale și internaționale, intrând în competiție cu celelalte colegii naționale militare, precum și cu liceele din rețeaua civilă. Elevii noștri au dovedit că se pot ridica la înălțimea așteptărilor, obținând rezultate de excepție, la olimpiade și concursurile școlare, aflate în calendarul Ministerul Educației. De anul acesta suntem coordonatori ai unui proiect Erasmus+ K2, cu parteneri europeni.





Apreciez legătura permanentă cu părinții și susținerea proiectelor în care școala a fost implicată. De asemenea, vreau să aduc mulțumiri Asociației foștilor absolvenți ai Liceului Militar de Marină, asociațiilor de veterani din teatrele de operații, sponsorilor care au sprijinit diferite activități.





În nume personal și în numele întregului corp profesoral, doresc mult succes tuturor absolvenților, multă sănătate, o carieră militară de excepție în Armata României, în Forțele Navale Române și realizări în viața personală. BUN CART ÎNAINTE!”.











XXX







Ținând-o strâns în brațe pe sora lui mai mică, absolventul Eduard Ionuț Oprea, care a venit din Călărași să studieze la Colegiul Militar constănțean, ne-a declarat că cel mai greu i-a fost în clasa a IX-a. „Depărtarea de familie și dorul de ai mei nu-mi dădeau pace și parcă aș fi renunțat. Dar, cu timpul, am reușit să mă acomodez și să duc la capăt cei patru ani de liceu”, a mai spus Eduard, adăugând că ar încerca să schimbe profilul absolvit și să meargă să studieze mai departe la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” de la Brașov.







XXX







La fel de tare își strângea în brațe surioara de doar câteva luni și Sînziana Arsenie, care tocmai ce a terminat clasa a XI-a. De loc din Iași, Sînziana mai are acasă încă trei frați. Pentru a fi alături de fiica ei în aceste clipe pline de emoție, mama Sînzianei i-a lăsat pe doi dintre frații mai mici, care studiază în satul lor, și a venit împreună cu prietenul fiicei ei mai mari. Un efort pe care nu și-l permite prea des, dar festivitatea la care au asistat i-a umplut sufletul de mulțumire pentru alegerea făcută.







XXX







Familia Dobre a venit special de la Râmnicu Sărat (județul Buzău) ca să fie alături de fiul lor, Cristian Dobre, absolvent al clasei a X-a, pasionat de vapoare, dar și de calculatoare. Întrebat cum i s-au părut cei doi ani de când a venit la Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza”, Cristian a declarat că, prin devotament și disciplină, a reușit să se adapteze, să-și creeze un colectiv de prieteni și să se împace cu profesorii. Cert este că-și dorește foarte mult ca la finalul studiilor să se afle la comanda unei nave.

Indiferent în ce colț al țării s-au desfășurat, festivitățile au inclus momente specifice, cum ar fi acordarea premiilor de onoare și de excelență, predarea-primirea cheii generațiilor și dezvelirea tabloului promoției ce poartă denumirea onorifică „Încoronarea de la Alba Iulia – 100”.