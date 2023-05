Cea de-a VIII-a ediție a conferinței și seminarului internațional „Religion, Knowledge, Society”

Facultatea de Teologie organizează, în perioada 10-11 mai 2023, cea de-a VIII-a ediție a conferinței internaționale „Religion, Knowledge, Society”, intitulată „Human Being in the Horizon of Authenticity. Philosophical and Religious Perspectives”. Deschiderea conferinței va avea loc miercuri, 10 mai 2023, la Sala Ovidius a Hotelului Ramada din Constanța, începând cu ora 09:30.Evenimentul va fi urmat de seminarul internațional „Religion, Knowledge, Society” (RKS) - „The Meaning of Life. A Phenomenological Approach in a Fusion of Horizons”, care se va desfășura în perioada 17-18 mai 2023, la Suceava.„Cele două evenimente academice, interconectate tematic, își propun o abordare multilaterală a autenticității și a sensului vieții în condițiile lumii actuale, din perspectivă filosofică și religioasă. Ediția din acest an reunește profesori și cercetători de la prestigioase instituții academice internaționale (Institutul de Filosofie al Academiei de Științe Sociale, Vietnam; Universitatea Southeast, Nanjing - China; Universitatea Comenius din Bratislava, Slovacia; Universitatea George Mason, SUA; Institutul de Filosofie al Academiei de Științe Sociale din Shanghai, China; Universitatea Çankiri Karatekin, Turcia) și naționale (Universitatea București; Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași; Universitatea Națională de Arte din București). De asemenea, evenimentele urmăresc concretizarea unor proiecte de cercetare pe diferite linii de analiză din domeniul studiilor religioase”, precizează conf. univ. dr. Ioan Dura, organizatorul ambelor evenimente.