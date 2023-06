Cea mai mare universitate constănțeană găzduiește ediția a IX-a a Conferinței Internaționale BASIQ 2023

Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC), prin Facultatea de Științe Economice (FSE), în parteneriat cu Academia de Studii Economice din București (ASE) - Facultatea de Business și Turism, Asociația pentru Inovare și Calitate în Afaceri Sustenabile – BASIQ și Revista Amfiteatru Economic organizează, în perioada 8 – 10 iunie 2023, cea de-a IX-a ediție a Conferinței Internaționale „New Trends in Sustainable Business and Consumption” – BASIQ 2023.Manifestarea își propune să analizeze impactul celor mai recente transformări din mediul de afaceri și ale comportamentului consumatorilor asupra economiei și societății.Deschiderea conferinței a avut loc în Sala Senatului din campusul universitar – Corp A (Aleea Universității, nr.1) și a fost urmată de prelegeri pe teme de actualitate din domeniul economic, prezentate de: prof. univ. dr. Adriana Grigorescu, de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), prof. univ. dr. József Popp și prof. univ. dr. Judit Oláh, de la John von Neumann University (Ungaria) și Adrian Istrate-Scrădeanu, reprezentant al mediului economic.„Suntem onorați de faptul că, în spiritul unei solide colaborări cu Academia de Studii Economice din București, Universitatea Ovidius din Constanța organizează cea de-a IX-a ediție a Conferinței Internaționale BASIQ 2023, o manifestare de cel mai înalt nivel, atât din perspectiva prestigiului participanților, cât și prin intermediul temelor abordate. Vă mulțumesc că ați ales universitatea noastră și am convingerea că prezentările și dezbaterile ce vor avea loc în aceste două zile se vor dovedi extrem de utile, oferind răspunsuri eficiente pentru provocările actuale din domeniul economic”, a precizat conf. univ. dr. Dan Marcel Iliescu, rectorul UOC.În cadrul celor zece secțiuni de prezentări – în format fizic, online și postere - participă peste 200 de cadre didactice și cercetători din țară și din străinătate, cu mai mult de 80 de lucrări pe teme de actualitate din domeniul economic, dintre care amintim: inovare tehnologică și socială pentru afaceri durabile; modele inovatoare de afaceri; noi forme de interacțiuni pe piața afacerilor; rețele de colaborare și inovare în domeniul economic.