Clopoțelul sună adunarea pentru prima promoție a Liceului Nr. 5 (”Decebal”)

La 50 de ani de la absolvire, prima promoție (1974) a Liceului Nr. 5 (actual „Decebal”) din Constanța face eforturi, zilele acestea, să organizeze un eveniment prin care să cinstească dascălii și învățământul constănțean.Înființat în anul școlar 1970–1971, prin hotărârea Consiliului Popular Constanța și a Inspectoratului Școlar Județean Constanța, cu aprobarea Ministerului Educației și Învățământului, Liceul Teoretic „Decebal” din Constanța (la aceea vreme Liceul Nr. 5) a avut la baza înființări prezența în număr mare a unor absolvenți de gimnaziu în zonele limitrofe instituției, dar și lipsa unui liceu cu profil realist (mai apoi industrial) în această zonă a municipiului.Aproape trei decenii a aparținut filierei teoretice, fiind transformat pentru o scurtă perioadă (1977-1990) într-unul din numeroasele licee industriale ale României socialiste, pus sub egida Ministerului Minelor, Petrolului și Geologiei.Cu toate că liceul nu avea meserii atractive pentru absolvenții școlilor generale s-a reușit acoperirea planului de școlarizare și obținerea unor rezultate bune la concursurile școlare și la admiterea în învățământul superior.Începând cu anul școlar 1990–1991, la aniversarea a două decenii de la înființarea instituției, ținând cont de preferințele absolvenților de școală generală, dar și de capacitatea colectivului de cadre didactice, liceul a fost transformat în liceu teoretic, sub denumirea de Liceul Teoretic „Decebal” din Constanța.În anul școlar 2010-2011 s-a produs fuziunea Liceului Teoretic „Decebal” cu alte două unități de învățământ: Școala Gimnazială Nr. 36 „Dimitrie Știubei” și Grădinița „Flipper”, ridicând numărul total de elevi școlarizați la peste 1000.„Dorim ca atunci când se va striga catalogul să răspundă «PREZENT» cât mai mulți, iar pentru cei «plecați» să ținem un moment de reculegere! Mai avem lângă noi și câțiva profesori pe care vrem să-i strângem în brațe așa cum nu am avut curajul să o facem cândva! Vă așteptăm cu drag în data de 23 mai 2024, ora 15, în curtea liceului”, este anunțul transmis de organizatori.