Scapă profesorii și elevii de frigul din clase? Liceul Teoretic "Decebal", reabilitat după 53 de ani

Aşa cum era de aşteptat, timpul şi-a pus din plin amprenta asupra sa, l-a „măcinat” încet-încet, i-a distrus zidăria, acoperişul, subsolul a început să fie puternic afectat de apă. Infiltrațiile repetate au șubrezit, şi ele, întregul corp de clădire, iar pe alocuri şi-au făcut loc crăpăturile în pereți şi lista ar putea continua.







Caloriferele - neschimbate niciodată, în ultimele cinci decenii



„Reabilitarea a început în luna martie 2023, pe axa 2020-2023, pe proiectul de eficientizare energetică. Lucrările trebuie să se finalizeze în luna decembrie a acestui an, cu posibilitatea de prelungire a termenului de executare de maximum trei luni. Ne confruntăm cu probleme serioase la instalaţiile termice, unde caloriferele nu au fost schimbate niciodată în aceşti 53 de ani. Aproape că în fiecare sală, un calorifer din două nu mergea, era izolat, pentru că întâmpinam această dificultate, mai ales la începutul sezonului rece, când agentul termic venea cu presiune. Aveam emoţii permanent. Ne-am şi inundat de câteva ori. De asemenea, era nevoie de înlocuirea instalaţiei electrice, aceasta nemaifăcând faţă cerinţelor actuale. Fiecare liceu are în folosinţă două laboratoare de informatică, 30 de calculatoare, plus că fiecare sală de curs este dotată cu laptop. Aceşti consumatori nu au fost niciodată prevăzuţi în reţeaua liceului şi am întâmpinat, şi aici, dificultăţi. Deci, această investiţie era absolut necesară. Exteriorul trebuia, de asemenea, reabilitat şi el, iar eu, ca manager, nu aveam această posibilitate. Deci, într-un cuvânt, este bine că se fac aceste lucrări”, a declarat managerul pentru „Cuget Liber”.











Directorul a precizat că, pentru a nu fi afectat actul educaţional, se lucrează pe tronsoane. În prima fază, s-au dat în lucru cam trei sferturi din liceu şi s-a păstrat un sfert neatins, pentru desfăşurarea orelor de curs. Pentru că nu au încăput toţi copiii, şase clase de a XI-a au fost mutate la Şcoala Gimnazială nr. 36, care este o şcoală-structură a Liceului Teoretic „Decebal”. „Trebuie să ne desfăşurăm activitatea normal. Suntem un liceu mare. Avem şi opt clase de gimnaziu, la care se adaugă 24 de clase de liceu. În total, avem în jur de 1.500 de elevi, iar acestora li se adaugă trei clase de preşcolari, încadraţi la Grădiniţa Flipper, care funcţionează în incinta liceului nostru (78 copii)”, a completat prof. Liliana Svinarciuc.











Referitor la acoperiş, şi acesta le-a cauzat, de-a lungul timpului, multe probleme, dar acum este renovat în totalitate. O veste bună este că, pe viitor, şcoala va beneficia de panouri fotovoltaice, care vor genera energie verde. „Astfel, vom avea două tipuri de încălzire, unul cu pompe de apă, care vor folosi curentul generat de aceste panouri, şi vom fi racordaţi şi la Termoficare Constanţa, pentru acele perioade în care va fi foarte frig”, a completat directorul.











Potrivit Primăriei Constanţa, proiectul de reabilitare a liceului mai prevede: modernizarea instalației de iluminat; reparații ale tencuielilor; consolidarea fisurilor din zidărie; demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum și montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție; repararea trotuarelor de protecție degradate; înlocuirea instalației de distribuție a apei reci; realizarea unei instalații de stingere cu apă a incendiilor, respectiv prevederea de hidranți interiori și exteriori; montarea de parchet triplustratificat în sălile de clasă, laboratoare, cancelarii și spațiile administrative etc.

La acest moment, se lucrează de zor la reabilitarea unităţii de învăţământ. Echipele de muncitori sparg, construiesc, înlocuiesc ce este necesar. Peste tot sunt numai materiale de construcţii, moloz, piese de mobilier vechi aruncate, dar şi piese noi, cu care sunt înlocuite celelalte. Potrivit directorului unităţii şcolare, prof. Liliana Svinarciuc, Primăria Constanța a demarat, anul trecut, proiectul „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Decebal, Constanța”. Menţionăm că valoarea totală estimată a achiziției publice este de 12,2 milioane de lei şi că toate lucrările sunt realizate în condiţiile în care clădirea construită în anul 1970, sub denumirea de Liceul nr. 5 Constanța, nu a mai trecut prin lucrări de renovare şi reabilitare de la înfiinţarea sa, de atunci trecând 53 de ani.