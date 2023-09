Constănțenii ar vrea să circule cu bicicleta, dar nu au pe unde! "Nu mai avem răbdare!"

La nivelul municipiului Constanța, oamenii nu mai au răbdare până se vor termina lucrările de construire a pistelor pentru biciclete. Probabil, dorința de a folosi bicicleta ar fi mai mare dacă ar exista și condiții potrivite. Deocamdată, oamenii aproape că își rup picioarele pe drumurile stricate aflate în reabilitare.





„Abia așteptăm cu toții să termine proiectul acesta cu piste de biciclete. Dacă ar fi gata pistele, am merge mai mult cu bicicleta. Lucrările merg greu, noi nu mai avem răbdare. Se face numai praf pe stradă și nu avem pe unde să mergem. Mai ales dacă am face naveta cu bicicleta la muncă, ar fi imposibil”, ne-a spus un constănțean.





Primăria Constanța promitea, la începutul proiectului de mobilitate urbană, peste 20 km de piste pentru bicicletă.



Sistemul de închiriere biciclete, încă în așteptare



Și sistemul de închiriere gratuită a bicicletelor este un mijloc foarte bun prin care oamenii ce vor să se plimbe cu acest mijloc de transport dispun de o modalitate interesantă de a-și petrece timpul liber. La nivelul municipiului Constanța, sistemul de bike-sharing s-a oprit în luna noiembrie anul trecut și nici până la ora aceasta nu a revenit, după ce contractul cu firma respectivă a expirat. Vremea încă este prielnică chiar și la momentul actual, iar constănțenii vor să iasă la plimbare, inclusiv cu bicicleta. Primăvara aceasta, reprezentanții Primăriei Constanța spuneau că „Black Sea Bike - Diversification of the tourism services in Constanța - Balchik cross border region by bike - BSB” s-a dovedit a fi un proiect de succes în 2022. Recordul anului trecut a fost de peste 50.000 de trasee efectuate cu bicicletele închiriate. „Deocamdată, nu se ştie exact când vor putea fi introduse pe traseu aceste biciclete. Doar ce a fost demarată procedura de achiziţie a acestor servicii, întrucât contractul care s-a derulat până acum fusese încheiat pe o perioadă de cinci ani şi s-a încheiat”, declarau, atunci, reprezentanți ai administrației locale.





Specialiştii spun, însă, că motivul care poziționează țara noastră în topul clasamentului este mâna de lucru ieftină a românilor, nu dorinţa mai mare de a merge cu bicicleta. Dintre toate bicicletele produse în România, puține rămân în țară. Foarte multe sunt exportate spre țări europene. La momentul actual, statisticile spun că aproximativ 60% dintre români nu folosesc bicicleta. Principalele motive pentru care românii evită acest mijloc de transport le reprezintă infrastructura precară, dar şi faptul că este o accesibilitate scăzută. Nu prea avem unde să ne lăsăm bicicleta în siguranţă. Prețul unei biciclete dotate, de nivel mediu, poate ajunge până la 3.000 de lei în ziua de astăzi.