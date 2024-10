Concert caritabil al trupei Cargo, în Club Doors, în campania Music for Autism

Trupa CARGO invită fanii și iubitorii muzicii rock din Constanţa la concertul caritabil Music for Autism, vineri 1 noiembrie 2024, acces ora 20.30 în Club Doors Constanța.Cargo a susţinut Campania Music for Autism din anul 2014, iar 2015 membrii trupei au devenit Ambasadori - Music for Autism în cadrul Festivalului Metalhead Meeting Bucureşti, iar în ianuarie 2016 au participat la inaugurarea laboratorului de cofetărie-patiserie din cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Albatros" Constanţa. În 2021 trupa a inaugurat grădina senzorială "Adrian Bărar" în cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Maria Montessori" Constanţa, iar în 2023, Școala Outdoor Phoenix din cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Albatros" ConstanţaTrupa Cargo înseamnă Adrian Igrişan (baciu)- voce, Tavi Pilan- tobe, Ionut Carja – clape, Alin Achim – bass și David Cristian – chitară. Înfiinţată în 1985 în Timişoara, Cargo a creionat nenumărate piese care sunt cântate împreună cu publicul, au realizat nenumarate concerte şi evenimente speciale.12 ani de campanie, peste 80 de concerte susținute de artiști români, 5 beneficiari, 7 inaugurări, mai multe dotări și achiziții de materiale didactice și terapeutice.Toate fondurile strânse se vor îndrepta către campania "Music for Autism", prin care ne propunem demararea noilor proiecte din cadrul Centrelor Şcolare pentru Educaţie Incluzivă Constanţa (achiziţionarea unor materiale didactice necesare terapiilor copiilor cu dizabilităţi) și reabilitarea terenului de sport din cadrul CȘEI "Maria Montessori" Constanța.MUSIC FOR AUTISMTimp de unsprezece ani, nume mari din industria autohtonă de muzică rock-folk-pop s-au implicat pentru a duce la destinație scopul campaniei. “Music For Autism” a fost sprijinită prin concertele caritabile susținute de Cargo, Vama, Loredana Groza & Nadir, Vița de Vie, Lupii lui Calancea, Timpuri Noi, Berti Barbera & Nicu Patoi, Florin Chilian, Ada Milea, Desant, White Walls, Mihai Mărgineanu, Proconsul, Celelalte Cuvinte, Bucovina, Altar, Anton, The R.O.C.K.( Tribute AC/DC), CTC, Nicu Alifantis, Mircea Baniciu, Emeric Imre, The Model, Zdob și Zdub, Ionuț Micu & Adrian Naidin, Taxi, Phoenix, Provincialii, Alexandru Andrieș, Mircea Vintilă, Ducu Bertzi, Dan Bittman și Marius Bațu etc.Campania “Music for Autism”, un proiect început în 2012 cu scopul de a sprijini copiii cu autism și alte dizabilități, care s-a bucurat încă de la început de succes devenind astfel proiectul umanitar pe poziție fruntașă cu reușite nenumărate.Rolul acestei campanii este de a educa şi sensibiliza publicul la acest mesaj social care este foarte puternic: “autismul sau orice altă dizabilitate înseamnă - contact şi comunicare limitată cu alte persoane şi interes foarte restrâns”.Biletele se achiziționează astfel:-https://m.iabilet.ro/bilete-constanta-concert-caritabil.../-https://www.ambilet.ro/.../cargo-12-ani-music-for-autism.../După achiziționarea biletelor cu loc la masă participanții sunt rugați să contacteze Clubul Doors, pentru rezervarea mesei.O precizare importantă: rezervarea se va face pe numele celui ce a cumpărat biletele, pentru a se evita situații neplăcute!Rezervări 0766 057 078