Corala Nihil Sine Deo, de la „Românii au talent” pe scena Centrului „Jean Constantin”

Astăzi, 7 iunie, de la ora 18, în cadrul evenimentului „Inima Reginei”, Centrul „Jean Constantin” invită publicul constănțean la o întâlnire cu Corala Nihil Sine Deo a Parohiei Dăeni, al cărei istoric a impresionat milioane de români la emisiunea „Românii au talent”. Intrarea este liberă!Înființată în anul 2012, la inițiativa preotului paroh Balaban Alexandru Octavian, corala este alcătuită din tineri din cinci județe, scopurile principale fiind educația și cultura, dar și promovarea tradițiilor locale.În anul 2013, a participat la festivalul Leru-i Ler, organizat la Măcin, câștigând locul 1.În fiecare an, participă la festivaluri și concerte naționale. Între anii 2013 și 2017 au câștigat numeroase premii: locul 1 Macin 2013, 2014, si 2016. Leru-i ler Tulcea-2013- locul 3, 2014 -locul 2, 2015 locul-3, 2016, locul-3, 2017, locul -2.La festivalul de muzică religioasă Ludovig Paceag, organizat la Tulcea , în anul 2017, a obținut locul 3 și în anul 2018 mențiune.2018 - a câștigat locul II la Festivalul Leru-i ler , Tulcea.Tot în anul 2018 a susținut concerte in localitățile : Daeni, Slobozia, Macin, Galați, Constanța, Tulcea.În anul 2016, a fost primul cor din județul Tulcea de cand s-a înființat Episcopia Tulcii care a ajuns la Patriarhia Română , unde au susținut un recital de colinde și au fost premiați de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane.Evenimentele la care a participat Corala Nihil Sine Deo a Parohiei Daeni pe parcursul anului 2019În fiecare lună recitaluri susținute la Parohia DaeniMartie - Recital susținut la Căminul Cultural din Daeni cu ocazia evenimentului Ora Pământului.Școala de vară la Parohia Dăeni și susținerea de recitaluri săptămânale pe perioada vacanței de vară.Iulie-participare la Festivalul Cantus Mundi Fest la invitația Corului Național de Cameră Madrigal Marin Constantin, prilej cu care am cântat alături de Andra și Irina Rimes.August- participare la tabăra de muzică organizată la Sinaia de către Corul National de Cameră Madrigal Marin Constantin în parteneriat cu Secretariatul Guvernului, desfășurată pe o perioada de 7 zile.Septembrie - recitaluri susținute la Muzeul Satului și Parcul Circului din București în cadrul proiectului "Orașul cântă", asociat festivalului George Enescu.Locul I și marele trofeu la Festivalul Concurs National Vip Kids International of Fams organizat la Palatul Parlamentului BucureștiRecital susținut la ziua comunei Daeni pe data de 13.10.2019, la invitația primarului comunei Daeni, Marian-Mihaiță Gherghisan.18.10.2019- Participare la emisiunea " Vatra Cântecelor noaste" pe postul național Etno TV.25.11.2019-participare la emisiunea "Călător prin folclor" pe postul național Favorit Tv.1 decembrie 2019- spectacol sustinut la Parohia Daeni cu ocazia zilei naționale a României.01.12.2019 - locul I la Festivalul " Pe luceaua Dunării" organizat la Măcin.02.12.2019- participare la emisiunea "Călător prin folclor" pe postul național Favorit Tv.08.12.2019 - recital susținut la Opera Comica pentru Copii din BucurestiRecital de colinde susținut la invitația Corului National de Cameră Madrigal Marin alături de corurile reunite din programul național #CantusMundi.14.12.2019- locul I obținut la Festivalul Leru-i ler organizat la Satul Pescăresc din Tulcea.Concert de colinde susținut la Manastirea Sfântul Nicolae si Sfânta Cuvioasa Parascheva din Macin.15.12.2019 - recital de colinde susținut la Constanța.20.12.2019 - Recital de colinde susținut la Episcopia Tulcii, Consiliul Județean Tulcea și Biblioteca Județeană Panait Cerna.Concert caritabil de colinde susținut la Parohia Daeni.22.12.2019- concert de colinde susținut la Căminul Cultural din Dorobanțu, judetul Tulcea.25.12.2019 - concert de colinde " Vin acasă de Crăciun", organizat la Parohia Daeni.Evenimentele la care a participat Corala Nihil Sine Deo a Parohiei Daeni pe parcursul anului 2020În fiecare lună recitaluri susținute la Parohia Dăeni24 FEBRUARIE-DRAGOBETE - Recital susținut de Corala Nihil Sine Deo a Parohiei Dăeni.1 Martie 2020 - Recital susținut cu ocazia sosirii primăverii.8 martie 2020, "ZIUA MAMEI" - Recital susținut de Corala Nihil Sine Deo a Parohiei DăeniȘcoala de vara la Parohia Dăeni și susținerea de recitaluri săptămânale pe perioada vacanței de vara.29 noiembrie 2020, participare la emisiunea "Vedetă Populară" Televiziunea Română, alături de Elena Lazăr, solista Coralei Nihil Sine Deo a Parohiei Dăeni.1 Decembrie - concert de cântece patriotice susținut de Corala Nihil Sine Deo a Parohiei DăeniConcert de colinde - Corala Nihil Sine Deo a Parohiei Dăeni a susținut tradiționalul concert de colinde pe data de 21.12.2020, iar pe 25.12.2020 tradiționalul concert de colinde "VIN ACASĂ DE CRĂCIUN".In anul 2021 corala a participat la numeroase festivaluri de folclor promovând zestrea neamului, cântelece populare, valorile naționale și portul popular.Ca o încununare a muncii, Corala Nihil Sine Deo a Parohiei Dăeni a participat, pe data de 17.03.2021, la emisiunea „Românii au talent”, depășindu-și limitele și impresionând milioane de români.