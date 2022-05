Mult așteptata premieră a noii producții Marvel, la Centrul „Jean Constantin”

Vineri, 6 mai, de la ora 20:30, la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin” constănțenii sunt așteptați la mult așteptata premieră a producției Marvel Studios, „Doctor Strange in the Multiverse of Madness/Doctor Strange în Multiversul Nebuniei” 3D.Fanii Marvel vor porni într-o călătorie multidimensională alături de Doctorul Stephen Strange, care folosește o vrajă interzisă. Aceasta deschide poarta către Multivers, dar în același timp și către o versiune alternativă a Doctorului Strange, iar amenințarea adusă de acest eveniment pare prea mare! Chiar și pentru puterile combinate ale lui Strange, Wong și Wanda Maximoff.Cel de-al 28-lea film din Universul Cinematografic Marvel este regizat de Sam Raim, și îi are în distribuție pe Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Sheila Atim, Adam Hugill, Michael Stuhlbarg și Rachel McAdams.Biletele le găsiți accesând link-ul https://www.centruljeanconstantin.ro/program sau la casieria centrului din B-dul Ferdinand nr.56, înainte cu 30 de minute de începerea proiecțiilor.