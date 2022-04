Ștefan Bănică pleacă în turneul național „Te iubesc, femeie!”. Când ajunge la Constanța?

După o pauză de 2 ani, impusă de pandemie și restricții, Ștefan Bănică pregătește pentru luna aprilie un turneu național de excepție – „Te iubesc, femeie!” – dedicat tuturor celor care îi apreciază muzică și, în mod special, doamnelor și domnișoarelor.„Mă bucur că pot să va anunț pe toți cei care iubiți muzică noastră că, după doi ani de absență, în luna aprilie plec alături de Rock'N'Roll Band & The 50'S într-un turneu național cu un concert nou, pregătit sub titulatura «Te iubesc, femeie!», dedicat vouă tuturor, de care ne-a fost dor, dar, în mod special, doamnelor și domnișoarelor. Vom cânta piese noi, înregistrate de curând în studio, dar și cele mai cunoscute cântece pe care vreți să le auziți de la noi. Abia aștept să ne vedem!” – a declarat Ștefan Bănică.Turneul „Te iubesc, femeie!” se va desfășura după cum urmează:7 aprilie - BRAȘOV - Sala Sporturilor “Dumitru Popescu Colibasi”10 aprilie - CRAIOVA - Sala Polivalentă12 aprilie - BACĂU - Teatrul de Vara “Radu Beligan”13 aprilie - GALAȚI - Sala Sporturilor Dunărea14 aprilie - CONSTANȚA - Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret “Jean Constantin”17 aprilie - TIMIȘOARA - Sala Sporturilor “Constantin Jude”18 aprilie - ORADEA - Sala sporturilor “Antonio Alexe”19 aprilie - CLUJ - Casă de Cultură a Studenților “Dumitru Fărcaș”Toate spectacolele vor începe la ora 19.În cadrul concertelor „Te iubesc, femeie!” se vor regăsi marile hituri marca Ștefan Bănică, cântece mai noi sau mai vechi, așteptate de fiecare dată de public. Dacă vrei să petreci o seară specială, vino împreună cu cei dragi la concertele susținute de Ștefan Bănică în cadrul turneului național “Te iubesc, femeie!”.Ștefan Bănică este singurul artist român care susține anual două producții muzicale de anvergură, ambele înregistrând cea mai mare longevitate în peisajul muzical românesc: celebrele concerte de Crăciun (20 ani de existența) și concertele din luna martie (care se desfășoară pentru al 12-lea an consecutiv). Cu o carieră impresionantă, de peste 30 de ani, în muzică, film, teatru și televiziune, Ștefan Bănică este unul dintre cei mai iubiți artiști români, reprezentând un adevărat brand în showbiz-ul din România.