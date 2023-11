Cu o declarație vor să controleze fenomenul meditațiilor. "O umilință totală la adresa profesorilor"

Dintr-o perspectivă diferită, un alt cadru didactic ne-a declarat că se simte jignit. „Personal, consider că este o umilință totală la adresa profesorilor, în condițiile în care se fură și se face evaziune generalizată. Ce să mai vorbim de corupție și interese personale. Și atât timp cât ei își bat joc de noi cu măriri de salarii pe care acum nu le mai pot finanța, de ce să-mi ceară mie să completez această declarație de interese?”, a afirmat profesorul constănțean.





Inițiativa legislativă este cu atât mai jignitoare prin faptul că „activitatea de desfășurare a meditațiilor cu elevii de la propria clasă” este trecută la capitolul „abateri disciplinare” pentru care profesorul poate fi anchetat de comisia de cercetare disciplinară.



Consiliul Național al Elevilor susține introducerea declarației





Într-un comunicat intitulat „Industria meditațiilor – un bandaj superficial”, reprezentanții elevilor consideră că astfel va crește transparența generală în sectorul de educație. „Cu toate acestea, introducerea simultană în noua lege a educației a sancțiunilor disciplinare pentru profesorii care fac meditații cu elevii cărora le predau la clasă, dar și a dublei admiteri la liceu indică faptul că rezolvarea problemei de la rădăcină este tratată cu superficialitate. (…) Cultura meditațiilor este una realizată adesea în mod nefiscalizat ca răspuns indirect la subfinanțarea sistemului de învățământ, care are două consecințe majore: un act educațional mai puțin calitativ și profesori nevoiți să susțină aceste pregătiri contra cost în particular. Din punctul de vedere al elevilor, este important ca fiecare clasă să primească pregătire din partea profesorilor care să fie structurată strict pe nivelul și dorința clasei. Acest lucru poate fi realizat prin intermediul unei alternative la modul în care meditațiile funcționează acum, cum ar fi promovarea orelor extracurriculare ținute pro-bono de către profesorii de la clasă și/sau promovarea instituțiilor care au ca scop meditarea gratuită a elevilor (cel mai bun exemplu ar fi de a introduce un grad în plus de echitate Centrelor de Excelență). Pentru a concluziona această poziție, nu contestăm cauzele care aduc nevoia de meditații, ci contestăm acest mijloc de care doar elevii din medii elitiste pot beneficia și care este facilitat de către profesori care nu dau de multe ori tot ce au mai bun la clasă”, se mai arată în același comunicat.Teoretic, Registrul declarațiilor de interese ar urma să fie pus în aplicare din luna decembrie, întrucât se împlinesc trei luni de când a intrat în vigoare noua lege a învățământului.

„Furtună într-un pahar cu apă”, este opinia unui profesor de la o școală din Constanța, care nu se arată deranjat de această inițiativă din perspectiva celui de la catedră. „Oricum, elevii personali nu am voie să îi meditez. Și nici nu i-am meditat vreodată contra cost. Sunt ore de pregătire suplimentară pe care le facem obligatoriu săptămânal la școală. Se numesc ore de pregătire suplimentară pentru remediere sau pentru performanță. Dar ca părinte, am alte interese! Sunt conștientă că sunt necesare ore de pregătire suplimentară înainte de un examen important. Mi se pare o aberație legea în care eu nu pot apela la profesorul de la clasă dacă eu consider că este un profesor foarte bun, care știe să îmi motiveze copilul să învețe. De exemplu, mi-a fost recomandată o profesoară bună de chimie. Nu am reușit însă să intrăm la dumneaei și am fost foarte dezamăgite. Anul acesta face chimia cu doamna respectivă. Ce făceam dacă ne-ar fi primit? O mutam la altă clasă? Sau îi schimbam profesorul că, deh, așa e legea?”, ne-a mărturisit intrigat cadrul didactic.