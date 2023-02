Vasile Dâncu: ”Nu pot înțelege secretomania legată de legile educației și nici disprețul pentru dialog și colaborare”

Într-o recentă postare pe pagina sa de socializare, Vasile Dîncu, președintele Consiliului Național al PSD, aduce argumentele unui reputat profesor și sociolog, nu doar om politic, cu privire la necesitatea unei noi dezbateri pe marginea Legii educației.„Am constatat cu stupefacție un comportament greu de înțeles al ministrului educației, doamna Ligia Deca, în ceea ce privește atitudinea față de partenerii de coaliție și față de beneficiarii și actorii din sistemul educațional.La nivelul PSD, am avut încă de la început dorința de a lucra onest, într-un efort partenerial comun, în grupurile stabilite la nivelul partidelor din coaliție, la optimizarea proiectelor de legi ale educației. Încercarea de a trece legile printr-o consultare formală cu partidele din coaliție, ”în două zile”, ne-a pus în situația de a cere mai mult timp pentru analize aprofundate și pentru consultarea oamenilor și organizațiilor din sistemul educațional.Cred că aceasta este calea responsabilă pentru aceste legi vitale pentru viitorul României și susținem, în continuare, că legile educației nu pot fi dezbătute, nici măcar în coaliție, în regim de urgență.Nu pot înțelege secretomania legată de legile educației și nici disprețul pentru dialog și colaborare.Acțiunea de retragere a atribuțiilor Domnului secretar de stat Florin Lixandru pentru delict de opinie, este un act de autoritarist și totalitar care aduce aminte de vremuri pe care le credeam demult apuse. Acest abuz de putere al unui proaspăt și în același timp tânăr ministru ne aduce în atenție necesitatea de a ne gândi inclusiv la modificări privind funcționarea guvernului și exercitarea răspunderii ministeriale. Exercitarea unei înalte demnități, cum este cea de ministru, are nevoie de exercitarea autorității, dar în același timp nu poate să se exercite de maniere discreționare sau după criterii de simpatii politice.Cred că Doamna Ministru va avea înțelepciunea să revină asupra acestei decizii, altfel suntem obligați să cerem demisia ministrului și să renunțăm la colaborarea cu echipa sa, adică să-i retragem și noi - PSD - atribuțiile delegate prin votul pentru această echipă de guvernare.Alături de colegii mei din PSD, am constatat că aprobarea urgentă, fără dezbatere, a acestor două legi este cea mai mare preocupare manifestă a ministrului, legând-o în mod fals de posibilitatea pierderii finanțărilor prevăzute de PNRR.Cu tot respectul, vreau să-i amintesc ministrului educației că Planul Național de Redresare și Reziliență, unde România are prevăzută suma de 3,6 miliarde de euro doar pentru educație, nu cere noi legi ale educației. PNRR nu cere să bulversăm întreg sistemul, ci ne solicită, conform angajamentului nostru - exprimat de un guvern din care PNL a făcut parte și pe care l-a condus la nivel de Prim Ministru - să aducem ajustări legislative care să faciliteze realizarea reformelor și a investițiilor, având ca termen trimestrul III din anul 2023, în domenii precum: infrastructura de digitalizare reziliență, cariera didactică, finanțarea sistemului, digitalizare, educație incluzivă etc.Există în PNRR ținte și termene care trebuie urmărite și pentru toate elementele de reformă sunt prevăzute măsuri legislative precise care se pot implementa chiar și prin ordine de ministru. Între timp au venit foarte mulți bani pentru digitalizare, pentru combaterea abandonului școlar, pentru dotarea de laboratoare și spații de învățământ, avem o finanțare uriașă de 1 miliard de euro pe care trebuie să o accesăm și să cheltuim banii cu folos.Ministerul Educației ar trebui să se concentreze, așa cum propun specialiști în educație, pe constituirea rapidă (ar trebui să existe deja!) a unei echipe interministeriale care să se ocupe de implementarea proiectelor prevăzute de PNRR, să producă rapoarte de progres lunare sau trimestriale, să adopte un HG cu termene și responsabilități, dar și un pachet legislativ țintit pe aceste elemente.Avem o asemenea echipă?Avem un plan de măsuri si un calendar precis?Stadiul implementării măsurilor din educație este un punct permanent pe fiecare ședință de guvern?Știm cine sunt responsabili pentru fiecare proiect pentru ca opinia publica să poată urmări modul în care se îndeplinesc aceste obiective?Opinia publică și mediul educațional așteaptă din partea doamnei ministru Ligia Deca un răspuns cu privire la stadiul implementării acestor elemente de reformă din România Educată și din PNRR, o organizare eficientă, pragmatică și rapidă pe aceste proiecte.Concentrarea pe o reformă fundamentală și structurală a educației, care ar trebui să se facă prin dialog și prin consultare publică, este o țintă falsă sau o neînțelegere. De fapt, senzația mea este că se trage de timp cu motivația că nu avem noi legi ale educației. Fidelitatea pentru România Educată cred că trebuie probată nu prin gesturi autoritariste, ci prin acțiune pragmatică, dinamism și înțelegerea urgenței.Dacă Doamna Ministru sau oricine din Ministerul Educației dorește să se consulte și cu echipa PSD suntem deschiși să sprijinim acest proces de implementare a țintelor din PNRR, dar este nevoie de acțiune guvernamentală susținută, de dialog și efort continuu”.