Despre istoria revistei ”Tomis”, dar și ambițiile redactorilor noii serii

Zilele trecute, în Club Doors din Constanța, a avut loc lansarea numărului 5 din noua serie a revistei „Tomis”, evenimentul avându-i ca invitați pe romancierul Dan Perșa și pe poeta Iulia Pană, care au intrat în dialog cu redactorul șef Bogdan Papacostea, în cadrul întâlnirii moderate de Claudiu Komartin și susținută de Institutul Blecher și PEN România.Dan Perșa a fost redactor, apoi secretar general de redacție al revistei constănțene în anii '90 și este autorul a unsprezece romane, cel mai recent, „Călătorie în iad și în rai și-n oraș”, apărut în 2022.Iulia Pană a colaborat atât la seria veche și continuă să scrie pentru seria nouă a revistei, timp în care scrie la un nou volum de poezie, al șaptelea, precum și la romanul „Rezidența”.Prin hotărârea Consiliului Local votată în martie 2022, a fost înființată Fundația Pontica, cu un buget de 500.000 lei, având ca obiectiv readucerea emblematicei reviste în viața culturală a Constanței.„Vitală pentru o revistă este finanțarea ei și sper ca începutul acesta să anunțe faptul că ea va fi ani buni de aici înainte pe piața culturală românească”, a declarat Dan Perșa despre noul început al revistei culturale „Tomis”.„Sunt foarte fericită că a renăscut Tomisul din propria cenușă”, a afirmat și Iulia Pană.La rândul lui, poetul Claudiu Komartin, redactor al revistei, a vorbit despre obiectivul revistei: „Nu am vrut să facem o revistă de provincie, nu am vrut să facem o revistă precis localizată sau exclusivă pentru acest oraș, ci o revistă care să fie la nivelul revistelor de cultură din țară”.Pe parcursul evenimentului s-a vorbit despre experiențele invitaților în fosta redacție a revistei „Tomis”, cât și despre viața de scriitor.La final, Claudiu Komartin a împărtășit câteva cuvinte despre unul dintre poeții găzduiți în cuprinsul revistei, Cornelius Drăgan: „Este un scriitor foarte discret din Vaslui. Cornelius este un om foarte brav, care a trecut printr-un cancer foarte invaziv, această boală afectându-l pe la vârsta de 37-38 de ani. În urma multor încercări și drumuri a reușit să treacă peste această cumpănă și a scris un volum de poezii precum o tăietură, cicatrice, greu și dureros, așa că am publicat câteva dintre poemele lui în revistă”.Numărul 5 al seriei noi a revistei „Tomis” se găsește și în chioșcurile „Cuget Liber”.