Dezvoltarea durabilă a lacurilor Siutghiol și Tăbăcărie, în atenția internațională

Marți, 13 septembrie, se încheie la Universitatea „Ovidius” din Constanța cel de-al treilea workshop internațional în cadrul Erasmus+ WAVE: Water Areas Vision for Europe – Integrated knowledge and visions for sustainable water landscapes in Europe, organizat de Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole (FSNSA).Proiectul reprezintă un parteneriat cu şapte universități și trei asociații profesionale din Uniunea Europeană, ce reunesc cadre universitare, cercetători și specialiști din domeniile geografie, biologie, urbanism, arhitectură și peisagistică. Universitatea constănțeană este lider de proiect în cadrul consorțiului, din care mai fac parte Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” (România), HSWT Weihenstephan-Triesdorf University (Germania), Nürtingen-Geislingen University (Germania), Universita degli Studi di Napoli Federico II (Italia), Estonian University of Life Sciences (Estonia), ULB Brussels – Faculty of Architecture La Chambre Horta (Belgia), APUR – Asociația Profesională a Urbaniștilor din România (România), LE:NOTRE Institute (Țările de Jos), ISOCARP Institute (Țările de Jos).După cum informează managerul de proiect - șef lucrări univ. dr. Irina Florea-Saghin, tematica workshopului a vizat problematica gestionării durabile a spațiului aferent lacurilor Tăbăcărie și Siutghiol (incluzând o analiză a arealului Mamaia Nord), din perspectiva planificării urbane participative.