Doliu uriaș în lumea artistică! HOLOGRAF: "Cuvintele sunt puţine ca să exprime întreaga noastră recunoştinţă pentru el"

Nicu Alifantis a scris pe Facebook: "Nu credeam vreodată că voi ajunge să spun, a încetat din viaţă Aurel Mitran. Drum lin, prietene. Dumnezeu să te odihnească şi să te aibă în paza Sa. Mulţumesc pentru tot, Aurel!".







Holograf: "Ne este extrem de greu sa acceptăm că Aurel Mitran nu mai este. Pentru noi a fost unul dintre cei mai importanţi oameni, prieteni, profesionişti din viaţa şi cariera noastră. Cuvintele sunt puţine ca să exprime întreaga noastră recunoştinţă pentru el.



Drum bun printre stele, prieten drag. N-ai fost niciodata “too old to rock’n’roll”, dar cu siguranţă “too young to die”!



Să te odihneşti în pace. Vei rămâne pentru totdeauna în inimile noastre!"

Aurel Mitran, unul dintre cei mai importanţi impresari şi producători de spectacole, manager al Holograf, Iris, Compact, Nicu Alifantis, Alexandru Andrieş, Laura Stoica, a murit, Artişti şi oameni din industrie i-au adus omagii.