Elevi din 20 de unități școlare s-au înscris la cursurile pentru învățarea limbii chineze

În urmă cu cinci ani, debuta Proiectul Clasele Confucius, la finalul parafării unui parteneriat dintre Inspectoratul Școlar Județean Constanța și Universitatea „Ovidius”. În primul an de colaborare (2017-2018) existau 43 de elevi înscriși în trei grupe de studiu și cursurile se desfășurau cu doi profesori din China.Cursurile au cunoscut o creștere vizibilă, după cum a informat prof. Sorin Mihai, inspector școlar general, atât a numărului de elevi interesați, cât și a numărului profesorilor colaboratori din China, iar în anul 2020-2021 au participat la aceste formări 120 de elevi, cuprinși în 16 grupe. Aceștia au fost pregătiți de șapte profesori chinezi.Obiectivul principal al proiectului este predarea limbii chineze, la cele mai înalte standarde, utilizându-se cele mai moderne mijloace. Cursurile sunt susținute de cadre universitare de la instituții de prestigiu din Republica Populară Chineză, selectate riguros pentru acest program.Activitățile care derivă din acest program sunt:• cursuri on-line de limbă şi cultură chineză;• acțiuni culturale, expoziţii;• participarea elevilor la cursurile intensive de limbă chineză în cadrul programului Şcolii de Vară din China (la universităţi prestigioase din Beijing şi Shanghai etc.);• participarea elevilor la examenele HSK (nivel de limbă chineză), în vederea obţinerii certificatului de competenţă lingvistică, certificat recunoscut internaţional;• schimburi de experiență între elevi şi profesori.Elevii care participă la cursurile de limbă şi cultură chineză sunt antrenaţi în toate activităţile didactice, ştiinţifice şi culturale pe care le organizează Clasa Confucius. Cursurile de limbă și cultură chineză nu se adresează numai studenților și elevilor, ci sunt deschise tuturor persoanelor care își exprimă intenția de a studia.26 februarie, termen limită de înscrierePentru debutul acestui semestru există 20 de unități de învățământ din municipiul și județul Constanța care și-au exprimat intenția de a participa la Programul Clasele Confucius, după cum urmează:1. Colegiul Național Mircea cel Bătrân Constanța2. Colegiul Național Pedagogic Constantin Brătescu Constanța3. Liceul Teoretic Ovidius Constanța4. Colegiul Național Mihai Eminescu Constanța5. Liceul Teoretic Traian Constanța6. Liceul Teoretic George Călinescu Constanța7. Liceul Teoretic Lucian Blaga Constanța8. Liceul Teoretic Callatis Mangalia9. Liceul Teoretic Carmen Sylva Eforie Sud10. Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu Medgidia11. Școala Gimnazială Nr.30 Gheorghe Țițeica Constanța12. Școala Gimnazială Nr. 38 Dimitrie Cantemir Constanța13. Școala Gimnazială Nr. 39 Nicolae Tonitza Constanța14. Școala Gimnazială Nr. 29 Mihai Viteazul Constanța15. Școala Gimnazială Gala Galaction Mangalia16. Școala Gimnazială Nr. 1 Eforie Nord17. Școala Gimnazială Mihai Viteazu18. Școala Gimnazială Nr. 7 Remus Opreanu Constanța19. Școala Gimnazială Nr. 1 Dumbrăveni20. Școala Gimnazială Nr. 12 B.P. Hașdeu ConstanțaElevii care doresc să se înscrie la cursurile de limba chineză trebuie să se adreseze în mod direct Universității „Ovidius”, urmând aceeași procedură ca la orice examen de certificare lingvistică, de tipul Cambridge, Defl, Sprach Diplom etc., fără implicarea unității de învățământ în acest proces de înscriere. Data la care se încheie apelul de înscriere este 26 februarie.„Este o șansă foarte mare înscrierea la Clasele Confucius. Sub această formă, elevii se pot întâlni cu oportunități reale într-o definire profesională, cu atât mai mult cu cât au posibilitatea de a obține burse de studiu în Republica Populară Chineză”, a afirmat prof.univ.dr. Angelo Mitchievici, directorul Clasei Confucius.„Ceea ce oferă acest proiect, respectiv schimburi de experiență, Școală de Vară, certificat de competențe lingvistice recunoscut internațional, demonstrează cu prisosință valoarea sa. Din acest motiv, Inspectoratul Școlar Județean Constanța va sprijini Universitatea «Ovidius» în promovarea Claselor Confucius, precum și în derularea tuturor acțiunilor specifice programului, acțiuni care, cu siguranță, vor contribui în mod notabil, valoros, la formarea elevilor noștri, în spiritul unei educații deschise, de apreciere a istoriei și culturilor care se intersectează în cadrul proiectului”, a declarat prof. Sorin Mihai, inspector școlar general.