Experiență practică memorabilă pentru elevi ai Liceului „Virgil Madgearu”

Cu ocazia Zilei Educației, Federația Industriei Hoteliere din România (FIHR) în parteneriat cu Edu4Tourism au organizat a doua ediție a evenimentului Ziua Educației „Masterclass în ospitalitate - experiențe creative pentru tineri”.În cadrul acestui eveniment, elevii Liceului Economic „Virgil Madgearu” din Constanța au avut ocazia să se implice în activități specifice domeniului Turismului (ex: recepție, housekeeping, barista, organizare de evenimente, aranjarea mesei, etc), conform informațiilor oferite de consilier imagine, prof. ec. Camelia-Isabela Marcu.Hotelurile membre ale FIHR care au organizat activități sunt localizate în: Brașov, București, Constanța, Craiova, Hunedoara, Iași, Mamaia, Oradea, Poiana Brașov, Sinaia.O experiență practică memorabilă a fost găzduită și de hotel IAKI, în cadrul evenimentului Săptămâna Educației în Industria Ospitalității, organizat de FIHR -, alături de elevi pasionați, implicați și dedicați. Vizita de lucru s-a desfășurat sub îndrumarea personalului din cadrul hotelului, pe ateliere de: simulare a funcționării recepției hotel - punct de recepție simulat unde elevii pot exersa proceduri de check-in și check-out, gestionarea rezervărilor și abilități de comunicare eficientă; simulare a funcționării recepției IAKI SPA -punct de recepție simulat unde elevii pot exersa proceduri de check-in și check-out, gestionarea rezervărilor și abilități de comunicare eficientă; planificarea evenimentelor/ rezervărilor - Ghid pentru elevi prin procesul de planificare a unui mic eveniment, incluzând bugetare, logistică și coordonarea invitaților; cele mai bune practici în curățenie (Housekeeping) - demonstrații despre curățenia eficientă a camerelor, aranjarea paturilor; abilități de Barista și Arta Cafelei - introducerea elevilor în tehnicile de preparare a cafelei și aranjarea mesei și eticheta la locul de masă - demonstrație a aranjamentelor formale ale mesei și eticheta adecvată în timpul mesei.Cei 35 de elevi din clasele a X-a, a XI-a și a XII-a au lucrat în grupe de câte șase, prin rotație la departamentele: recepție hotel, recepție spa, evenimente rezervări, restaurant.