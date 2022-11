Liceul Economic “Virgil Madgearu” este partener într-un inovator proiect Erasmus+

„ALARM RINGS FOR ALL OF US: SAVE WATER!” (KA220-SCH-705199D0/2022-1-KA220-SCH) este titlul proiectului de cooperare în educație, al cărui partener este Liceul Economic “Virgil Madgearu”, având drept coordonator local eâpe prof. Camelia Isabela Marcu.Un proiect care are ca temă dezvoltarea durabilă și se va desfășura pe o perioadă de doi ani, 2022-2024, cu scopul de a găsi soluții, împreună cu țările partenere (Portugalia, Grecia, Turcia, Bulgaria, Serbia), care să urmărească creșterea gradului de conștientizare a indivizilor, a societăților și a țărilor cu privire la economisirea apei, la controlul consumului de apă, la prevenirea sau încetinirea risipei, asigurând mai întâi dezvoltarea conștiinței individuale și apoi a conștiinței sociale.După cum informează prof. Camelia Marcu, unul dintre obiective este de a conștientiza faptul că soluțiile sustenabile trebuie să fie utilizate și promovate pe scară largă dacă dorim să ne păstrăm planeta pentru generațiile viitoare. După cum se știe, seceta și deficitul de apă sunt probleme care privesc întreaga lume. În fața acestor efecte negative, activitățile de adaptare ar trebui să fie tratate cu o abordare participativă și cuprinzătoare.Grupurile țintă ale acestui proiect sunt elevii cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani din țările partenere, profesorii, părinții elevilor și alți membri ai societății care vor identifica impreună consecințele economice, sociale și politice actuale ale necesității de a proteja resursele de apă ale lumii, pentru a se bucura de o calitate durabilă a vieții în întreaga lume. Datorită acestui proiect, predarea diversității, a cetățeniei, a acceptării și a respectului este mult mai eficientă dacă elevii lucrează împreună și transfrontalier. Schimbul de practici și de informații între cadrele didactice din diferite țări reprezintă un mare avantaj pentru școlile din întreaga Europă. Sentimentul de inițiativă și înțelegerea spiritului antreprenorial adoptat pentru a pune capăt crizei apei, punând întrebarea "Cum putem folosi mai bine resursele naturale?", sunt elementele care fac ca acest proiect să fie unul inovatoar. Subiecte precum dezvoltarea durabilă, științele, TIC, engleza și Uniunea Europeană fac parte din programele școlare, dar, datorită acestui parteneriat european interdisciplinar, ne vom provoca pe noi înșine ca profesori și ne vom motiva elevii într-un proces inovator de predare și învățare.Competențele ecologice ale elevilor Liceului „Virgil Madgearu” au fost valorificate şi în alte proiecte de mediu, iar participarea la diferite concursuri pe aceste teme a fost în număr mare, cu rezultatele deosebite obţinute. Pregătiți la orele de curs în cadrul modulului Calitatea produselor și a protecției mediului, elevii clasei a X-a, Elizabeta Grigoraș (Premiul al II-lea) și Gabriel Vișa (Mențiune), îndrumați de prof. ec. Camelia-Isabela Marcu, și-au împărtășit pasiunea cu alți elevi din întreaga țară, înscriși la secțiunea III PROTECȚIA MEDIULUI a concursului "Academician Cristofor Simionescu". Organizat de către Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului Cristofor Simionescu din cadrul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi, pe 19 noiembrie 2022, acest concurs a oferit elevilor posibilitatea de a-și verifica cunoștințele din domeniul chimiei aplicate în inginerie chimică și în protecția mediului, într-un cadru competițional și concurențial.