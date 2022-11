Elevii Liceului "Virgil Madgearu", preocupaţi de mediul înconjurător

De asemenea, începând cu luna septembrie 2022, Liceul Economic „Virgil Madgearu” a intrat și într-un parteneriat cu alte cinci țări, respectiv Portugalia, Serbia, Bulgaria, Turcia și Grecia, în cadrul proiectului Erasmus+ „Alarm rings for all of us: save water”, al cărui scop principal este de a atrage atenția asupra gestionării resurselor de apă, a poluării, a schimbărilor climatice și a schimbării comportamentului consumatorului prin promovarea unei economii circulare.





La invitația Facultății de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului din cadrul Universității Politehnica Timișoara, elevii Liceului Economic „Virgil Madgearu” din Constanța au participat, zilele trecute, la simpozionul „Calitatea- un atu pentru viitor”, organizat în cadrul Zilei Mondiale a Calității. Potrivit prof. ec. Camelia-Isabela Marcu, la această a doua ediție a manifestării s-au prezentat peste 150 de lucrări/proiecte. Două echipe formate din elevii clasei a X-a B, au reprezentat liceul constănţean cu două lucrări care au subliniat importanta calității, inovării și dezvoltării durabile într-o economie globală, în drumul spre o creștere economică. O altă echipă formată tot din elevi ai clasei a X-a, interesați de temele care abordează subiecte legate de protecția consumatorului și a mediului, s-a înscris la secțiunea „Protecția mediului”, pentru a participa la concursul „Academician Cristofor Simionescu” organizat de Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în data de 19 noiembrie. Cadrul didactic a precizat că astfel de activități care urmăresc implicarea elevilor în viața economică și socială se derulează, la acest moment, și în școală, în cadrul proiectului educativ intitulat „Dezvoltarea durabilă şi calitatea vieţii în zonele costiere”, început în urmă cu un an. Unul dintre obiectivele și activitățile principale este luarea în calcul a provocărilor întâlnite în zonele urbanizate de coastă din Europa și din România, pentru identificarea soluțiilor care să respecte principiile ecologice în dezvoltarea economică și în viața cotidiană. Orașele costiere din România sunt: Constanța, Mangalia, Năvodari, Sulina, Eforie și Techirghiol. Proiectul a urmărit să declanșeze o alarmă în rândul oamenilor, turiștilor din zonele costiere, în special, deoarece problemele sunt similare oriunde pe glob. „Mesajul pe care vrem să îl transmitem este că trebuie să ne gândim la mediul înconjurător și la modul în care acțiunile noastre îl afectează, la modul în care ne putem îmbunătăți stilul de viață, să coexistăm armonios cu natura”, a subliniat prof. Marcu.