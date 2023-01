164 de ani de la Unirea Principatelor Române și Ziua Internațională a Educației, marcate la Liceul „Virgil Madgearu”

Să întreținem ceea ce am primit de la străbuni și să transmitem tinerilor valorile profunde, îndatoririle și drepturile democratice câștigate de înaintașii noștri.Alexandru Ioan Cuza a fost ales domn al Moldovei acum 164 de ani, pe 5 ianuarie 1859 iar pe 24 ianuarie și domn al Ţării Româneşti, proclamat fiind domn al Principatelor Unite.Domnia lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1866), deşi scurtă, a fost o perioadă a reformelor care au contribuit la dezvoltarea României moderne: reforma electorală, cea agrară, reforma învățământului, adoptarea primei Constituții românești și secularizarea averilor mănăstirești.24 ianuarie este și Ziua Internațională a Educației. La nivel global, reuniunea UNESCO și agenda 2030 arată rolul și importanța motivării cadrului didactic calificat în obținerea unei educații echitabile și de calitate pentru toți elevii. Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat aceasta decizie în 3 decembrie 2018, drept recunoaștere a rolului important al educației interculturale pentru menținerea păcii și construirea unei lumi moderne în spiritul toleranței.Activitățile extrașcolare sunt relevante pentru dezvoltarea personală și profesionalș a elevului. Astfel ca îndrumați de profesori, prin educația emoțională, interculturală, prin partciparea la activități în domeniul cultural-artistic, elevii își pot descoperi mai usor misiunea lor in viață, în funcție de harul, vocația și abilitățile înnăscute.Elevii Liceului Economic “Virgil Madgearu” au desfășurat activități cultural-artistice pornind de la cele doua teme importante menționate mai sus, sub îndrumarea prof. Camelia-Isabela Marcu.Ora s-a încheiat în compania talentatei eleve Lorena Ioniță, care fredonat imnul românilor de pretutindeni, “Cântă cucu, bată-l vina”, fiind secondată de colega ei din clasa a XI-a, Georgiana Pricop.