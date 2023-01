Fără precedent! Vacanța de Paște 2024 e lăsată la ”mica înțelegere”, în timp ce patronatele din turism își cer ”partea”

Lansat, în vederea consultării publice, proiectul de Ordin al ministrului educației privind structura anului școlar 2023-2024 a stârnit imediat reacții și comentarii la adresa celor care au omis să cuprindă sărbătorile de Paști (ortodox și catolic), care anul viitor vor fi celebrate la distanță de 35 de zile. Asta în timp ce patronatele din turism reacționează, din nou, solicitând ca anul școlar să înceapă pe 18 septembrie, și nu pe 11 septembrie, cum e propus acum.Viitorul an școlar este prevăzut să cuprindă 36 de săptămâni, în intervalul 11 septembrie 2023 - 21 iunie 2024, fiind structurat pe cinci intervale (module) de cursuri și cinci intervale de vacanță, astfel:Cursuri - luni, 11 septembrie 2023 - vineri, 27 octombrie 2023.Vacanţă - sâmbătă, 28 octombrie 2023 - duminică, 5 noiembrie 2023.Cursuri - luni, 6 noiembrie 2023 - vineri, 22 decembrie 2023.Vacanţă - sâmbătă, 23 decembrie 2023 - duminică, 7 ianuarie 2024.Cursuri - luni, 8 ianuarie 2024 – până vineri, 9 februarie 2024, respectiv vineri, 16 februarie 2024 sau vineri, 23 februarie 2024, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ.Vacanță - o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 12 februarie – 3 martie 2024.Cursuri - de luni, 19 februarie 2024, respectiv luni, 26 februarie 2024 sau luni, 4 martie 2024, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 12 aprilie 2024.Vacanţă - de sâmbătă, 13 aprilie 2024 până duminică, 21 aprilie 2024.Cursuri - de luni, 22 aprilie 2024 până vineri, 21 iunie 2024.Vacanţă - de sâmbătă, 22 iunie 2024, până duminică, 8 septembrie 2024.Desfășurarea Programului național „Școala altfel” și a Programului „Săptămâna Verde” în perioada 11 septembrie 2023 – 12 aprilie 2024, la decizia unităților de învățământ.Cum rămâne cu Paștele catolic?Prima zi de Paște catolic este, în anul 2024, duminică, 31 martie, în timp ce Paștele ortodox pică pe 5 mai 2024. Stând strâmb și gândind drept, pentru Paștele ortodox există explicația faptului că se află în preajma unei alte sărbători a românilor, 1 Mai, care pică într-o miercuri, și cum Vinerea Mare a intrat și ea în calendarul sărbătorilor legal libere, se presupune, că joi, 2 mai, va fi „oferită” de la Guvern ca punte spre sărbătoarea Paștelui.În schimb, nu știm cum au gândit cei de la Ministerul Educației să vină în sprijinul creștinilor catolici.Ca să nu mai spunem că deja părinții reclamă faptul că vacanța din luna octombrie a fost mutată, iar ei și-au programat concediul fix în funcție de liberele preconizate anterior ale copiilor.Dar iată câteva comentarii consemnate imediat după lansarea în dezbatere publică a structurii anului școlar 2023-2024.„Apreciem începutul anului școlar în jurul datei de 15 septembrie, dar data de terminare a cursurilor trebuie să fie în jur de 15 iunie (se întârzie examenele spre mijlocul verii, clima etc). Această săptămână se poate recupera din comasarea Școlii Altfel cu Săptămâna Verde. Mai precis, pe parcursul Școlii Altfel, în orele de dirigenție, dezvoltare personală, Educație civică se pot desfășura activități care țin de educația legată de mediul înconjurător. O săptămână separată nu se justifică, mai ales că vorbim de activități pe banii părinților. Fepal - Federația părinților și aparținătorilor legali din România a primit deja feedback anul acesta că părinții nu pot susține financiar două săptămâni de tot felul de activități extrașcolare. Atât timp cât se bazează pe finanțele familiei, Săptămâna Verde are un caracter discriminatoriu”, opinează un părinte membru FEPAL, în timp ce un altul propune renunțarea la cele două săptămâni opționale: „Nu ajută cu nimic procesul educativ, doar relax, relax... și poate niște excursii... și anul școlar prelungit prea mult”.În ceea ce privește mult-disputatele module, metamorfozate în „intervale” în mandatul Ligiei Deca, un profesor vine cu o altă propunere: „Data de începere e bună, 1 septembrie e devreme ținând cont şi de sezonul turistic, şi de tradiție... Deci să se înceapă în fiecare an în jurul datei de 15 septembrie, niciodată mai târziu! Vacanțele scurte dintre «module» scot elevii din ritm, în special pe cei de la liceu, dacă nu vă place cuvântul trimestre, lăsați trei module, nu cinci! De exemplu anul acesta, ce rost a avut vacanța de o săptămână din octombrie? Pentru elevii mici şi preșcolari da, e bună! Acum, vacanță din nou în februarie, ce rost are pentru liceeni? Sigur îi scoate din ritm, chiar şi pe cei buni... un alt minus al vacanțelor scurte şi dese este concediul de odihnă al profesorilor şi nu numai, care e foarte fragmentat, unii profesori nici nu reușesc să-şi ia tot concediul de odihnă, legal... sindicatele cunosc acest aspect?!? Propunere: ciclul preșcolar şi primar: cinci module; gimnazial şi liceal: trei module/trimestre; facultăți: două semestre”.„Cerem amânarea începerii anului școlar pentru 18 Septembrie!”Printr-un comunicat transmis redacției Patronatul RESTO Constanța și Patronatele “Eforia turistică”, Costinești, Mamaia Nord și Tulcea-Delta Dunării solicită ferm amânarea datei de începere a școlii până la 18 Septembrie, „considerând că o săptămână de vacanță suplimentară va permite copiilor și părinților, dar și cadrelor didactice, să se bucure mai mult de vremea frumoasă și de tarifele de septembrie din ofertele speciale «Litoralul pentru toți» sau, desigur, de zile de vacanță în destinații montane, balneare sau de city break în orașe din România. Considerăm că este mai importantă prelungirea cu o săptămână a vacanței în luna septembrie, în locul introducerii unei vacanțe de o săptămână în octombrie, care nu își are rostul, conform argumentelor noastre.Constatăm că, în continuare, în ciuda apelurilor repetate, de peste 15 ani, anual, formulate de Federațiile si Patronatele din industria ospitalității din România, deciziile miniștrilor Educației continuă să ignore interesul pe care administrația centrală ar trebui sa îl aloce, cu adevărat, industriei ospitalității și atragerii de turiști și de vizitatori în destinația ROMÂNIA.Cerem susținere fermă din partea primului ministru în acest sens și așteptăm să vedem că, în sfârșit, și turismul devine o prioritate reală în această țară, așa cum se întâmplă în Grecia, Turcia, Bulgaria, ca să enumerăm doar trei dintre destinațiile concurente și vecine”.În final, reamintim că propunerile și sugestiile cu privire la proiectul de act normativ pot fi trimise, până la data de 10 februarie 2023, pe adresa de e-mail: mihaela.alexandru@edu.gov.ro.