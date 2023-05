Gală extraordinară de balet pentru spectatorii de la malul mării, în acest weekend

Duminică, 7 mai, începând cu ora 19:00, sunteţi invitaţi la Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” la o fascinantă Gală de balet. Evenimentul are loc în Sala Teatrului, iar biletele sunt disponibile pe www.tnobconstanta.ro/bilete și la agenția instituţiei de cultură. Soliștii care vor urca pe scenă sunt: Adrian Mihaiu, Cătălina Iliescu, Bogdan Bârsănescu, Tomonori Sekiguchi, Yuria Soeta, Iguacel Sanchez, Dalia Gonzales, Luna Muramatsu, Keito Shimomura, Mayura Takase, Reita Myiashita, Keita Kamijyo, Sakura Okamura, Hana Okudaira. Alături de aceştia se va afla Ansamblul de balet al Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. În plus, la eveniment vor lua parte și două tinere balerine cu rezultate excepționale la concursurile de balet atât din țară, cât și din străinătate. Olimpia-Georgia Cărăuleanu din Constanța, a obținut locul III la dans clasic și contemporan, categoria Seniori la finala „Youth America Grand Prix”, care s-a desfășurat in Tampa, SUA în acest an. La rândul ei, Bianca Badea, elevă a Liceului de Artă „Floria Capsali” București, a obținut în luna aprilie a acestui an locul I la Olimpiada Națională de Balet care s-a desfășurat la Constanța.