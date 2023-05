Sport pe toate planurile pentru CS Medgidia. Oficialii clubului îi invită pe toţi la spectacol

Clubul Sportiv Medgidia a avut şi are în continuare o activitate imensă în ceea ce înseamnă sportul juvenil şi nu numai. 11 sportivi de la secția de kick-boxing pleacă la Brăila, pentru a participa sâmbătă, 6 mai, la „Campionatul Național de Kickboxing K1 & Full Contact”, dar și la „Cupa României pe tatami-kick light”. 10 dintre ei vor intra in ring la kick light, iar unul va participa la K1. Tot lotul este îndrumat de antrenorul Tanior Iusein.De asemenea, juniorii de la echipa de handbal vor juca sâmbătă, de la ora 18.00, în Sala Sporturilor „Iftimie Ilisei”, în ultimul meci din grupa Valoare, care va avea loc în compania lui CS Dinamo București.Băieții își doresc să ia maximum de puncte din această partidă și să plece de pe prima poziție a clasamentului, la turneul final.Echipa de pe malul canalului va fi în primele 8 echipe ale țării la competiția finală, cu un lot de jucători 100% format numai cu sportivi din Medgidia.CS Medgidia nu rămâne datoare nici la capitolul fotbal. Cei mai mici dintre fotbaliștii din localitate și-au testat forțele în cadrul unor meciuri demonstrative, jucate la grupa de vârstă 2014 și îndrumate de antrenorul Adrian Anton.Copiii născuți în 2014 sunt deja înscriși în campionat și au nevoie mereu de partide test, pentru a se menține conectați cu terenul. În schimb, sportivii născuți între 2015-2016 nu joacă încă în campionat, dar pentru că anul competițional va începe in curând și pentru ei, s-au alăturat inițiativei. Alături de antrenorul lor, Daniel Dogaru, au avut parte în aceste zile, de câteva meciuri amicale programate, în care au făcut o figură frumoasă.Medgidia a câștigat aproape tot şi la turneul de mini-rugby „Arcul de Triumf”, desfășurat de Ziua Națională a Rugbyului, cu balonul oval.Cel mai impresionant rezultat a fost obținut la categoria Under 10, unde Medgidia s-a impus cu 40-0, în fața clubului emblematic, CS Steaua București.Vești bune vin şi de la baschet. Copiii Under 13 s-au calificat în faza a III-a a campionatului. Sâmbătă vor avea două meciuri tari în această competiție, unde se vor duela cu Steaua și cu Mediaș. Totodată Medgidia găzduiește sâmbătă, pe 6 mai, etapa a II-a, a Cupei Mării Negre la ciclism, ajunsă la cea de-a XIV-a ediție. Oficialii clubului îi aşteaptă sâmbătă pe iubitorii acestui sport să urmărească un spectacol pe 2 roți, cu multă adrenalină și spirit de competiție.Fotbalul are sâmbătă, de la ora 13:00, meci în deplasare pe terenul lui CS Năvodari. Medgidia pare de neoprit în Liga a IV-a.Victoria cu liderii de la Șoimii Cernavodă i-a dat mare încredere în forțele proprii și speră ca și în etapa aceasta, partida să aibă același deznodământ fericit.De la ora 11:00 vor juca și juniorii cu CS Năvodari. Tot sâmbătă, pe stadionul „Flacăra”, din Năvodari se va organiza o tombolă caritabilă „Împreună pentru Voinea Iulian”, cu scopul de a-l ajuta pe Iulian, sportivul care a suferit un accident grav de mașină și are nevoie de susținere.