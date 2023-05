Campioana olimpică Ana Maria Popescu, noul ambasador al UVT Liberty Marathon

Campioana olimpică la scrimă Ana Maria Popescu a fost numită ambasador onorific al celei de-a şasea ediţii a UVT Liberty Marathon, care va avea loc la Timişoara pe 1 octombrie.Toţi participanţii la competiţie vor primi la finalul cursei medalii semnate de Ana Maria Popescu, a anunţat rectorul Universităţii de Vest Timişoara, Marilen-Gabriel Pirtea.„Rolul oficial de Ambasador UVT Liberty Marathon 2023, pe care Ana Maria Brânză îl va îndeplini în ediţia din acest an, este deosebit de important pentru toate generaţiile de participanţi la competiţie şi pentru marele public, susţinând mesajul de sportivitate pe care UVT îl propune comunităţii: UVT Liberty Marathon este o demonstraţie vie a alegerilor care ne fac diferiţi, care ne fac unici şi liberi, dezvoltate prin sport şi sănătate, printr-o educaţie sportivă complexă şi prin conştientizarea valorii universale a culturii vieţii armonioase şi a sportivităţii”, a declarat rectorul UVT, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul COSR.„Este ciudat pentru un fost sportiv să aibă un an destul de încărcat. Eu chiar voi începe încălzirea şi pregătirea în Crosul naţional olimpic, alături de colegii mei, urmând ca în octombrie să revin la Timişoara pentru cea de a şasea ediţie a UVT Liberty Marathon, unde aşteptăm cât mai mulţi alergători. E ciudat că toată viaţa am alergat după medalii, iar acum oamenii care vor trece linia de sosire vor primi medalii cu semnătura mea. Acest lucru onorează şi responsabilizează. În calitate de ambasador o să joc cât de bine rolul şi o să îi îndemn pe cât mai mulţi oameni să alerge pe un traseu superb”, a afirmat Popescu.Preşedintele COSR, Mihai Covaliu, a declarat că Timişoara prin evenimentele din acest an poate fi considerată şi capitală a sportului.