Impresionanta performanță a constănțencei Elif Memet. Prima româncă la conducerea Conferinței Europene de la Harvard

În urmă cu zece ani, vestea că o elevă a Liceului Teoretic Internațional de Informatică din Constanța era invitată la Casa Albă, în urma câștigării unui concurs internațional de eseuri, făcea înconjurul mass media.Pe-atunci elevă în clasa a XII-a, Elif Memet a participat la un concurs de eseuri organizat de Gulen Institute Youth Platform, din Huston, SUA. Eseul realizat de eleva din Constanța a răspuns la întrebarea „Cum se poate eradica sărăcia globală de către cetățenii lumii?", iar soluția dezbătută în ansamblu de Elif Memet propune microfinanțări în agricultură. Ea a participat la acest concurs alături de peste 1.000 de elevi din 65 de țări.Clasându-se pe locul 13 la nivel mondial și prima din Europa, Elif a fost invitată la Ceremonia de Premiere de la Washington, chiar la Casa Albă.Unul dintre cele mai prestigioase forumuri de dialog transatlantic din SUAÎn 2025, aceeași Elif Memet, astăzi în vârstă de 28 ani, este prima româncă aleasă copreședintă a Conferinței Europene de la Harvard. Echipa de organizare este formată din peste 40 de studenți de la Harvard și MIT, reprezentând peste 25 de țări și având experiență profesională în instituții de renume precum ONU, Comisia Europeană, Parlamentul European, OECD, sau guverne din țări precum Franța, Austria, Serbia şi altele.Tânăra a reușit să atragă și studenți români în roluri cheie în echipa de organizare.Elif Memet va susține discursul de închidere în cadrul JFK Jr. Forum, marcând finalul unei conferințe care abordează teme critice precum securitatea energetică, apărarea comună, democrația europeană și drepturile omului, consolidând rolul Europei într-o lume aflată în continuă schimbare.A XI-a ediție anuală a Conferinței Europene de la Harvard, unul dintre cele mai prestigioase forumuri de dialog transatlantic din SUA, se va desfășura între 31 ianuarie și 1 februarie 2025 în John F. Kennedy Jr. Forum, un spațiu istoric din cadrul Harvard și cunoscut pentru găzduirea unor discursuri momente emblematice de-a lungul timpului. Evenimentul va reuni peste 500 de participanți, incluzând academicieni, factori de decizie, studenți și lideri globali.Printre speakerii din acest an se numără lideri globali precum Alexander de Croo, Prim-ministrul Belgiei, Mirjana Spoljaric, Președinta Comitetului Internațional al Crucii Roșii, Mateusz Morawiecki, fost Prim-ministru al Poloniei, Margrethe Vestager, fost Vicepreședinte al Comisiei Europene, Pierre Wunsch, Guvernatorul Băncii Naționale a Belgiei, Benjamin Haddad, Ministrul pentru Afaceri Europene din Franța, și Ylva Johansson, fost Comisar European pentru Afaceri Interne.Conferința va fi onorată și de prezența Ambasadorului României în Statele Unite, Excelența Sa Andrei Muraru, care sprijină dialogul transatlantic pe teme cruciale pentru viitorul Europei.CV fabulosMemet a absolvit Universitatea Columbia din New York și are o diplomă în Economie și Matematică, cu distincțiile Phi Beta Kappa și Magna cum Laude. În timpul studiilor, a fost unul dintre cei zece Science Research Fellows ai promoției sale și a colaborat cu laureatul Nobel, profesorul Joseph Stiglitz, în cercetări privind inegalitatea economică.Memet a lucrat la Goldman Sachs și a fost implicată în achiziția Yahoo de la VerizonElif Memet este copreședinta Conferinței Europene de la Harvard și este prima româncă în această funcție.După absolvirea universității Columbia, Elif a lucrat ca analist la banca de investiții Goldman Sachs. Acolo a contribuit la obținerea unei finanțări de 24 de miliarde de dolari pentru compania Carnival în timpul pandemiei COVID-19 și a fost implicată în separarea diviziei de sănătate a companiei 3M.Ulterior, a fost investitor de private equity la Apollo Global Management care manageriază mai mult de 600 miliarde, unde a fost unul dintre cei patru investitori care au condus achiziția Yahoo de la Verizon, o tranzacție evaluată la 6 miliarde de dolari, devenind observator în Consiliul de Administrație al Yahoo.Sursa text și foto: forbes.ro